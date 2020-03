Høyesterett ga en mor fullt medhold i forbindelse med at hennes tre år gamle datter ble tvangsadoptert. Ifølge kjennelsen var det galt at ikke anken hennes ble tillatt behandlet. Dermed slipper saken nå inn til behandling i Lagmannsretten.

– Dette er veldig gledelig for moren og en livsendrende avgjørelse, sier advokaten hennes, Halvard Helle.

Han sier kjennelsen innebærer at at barnevernet og rettsvesenet må gjøre grundigere vurderinger i slike saker, selv om ikke vilkårene for adopsjon endres.

Fikk mer samvær

I de to andre sakene, som gjaldt omsorgsovertakelser, fikk ikke foreldrene medhold.

I en ene saken fant Høyesterett at Lagmannsretten gjorde en riktig vurdering da anken av tingrettsdommen ble avvist.

I den andre saken ble omsorgsovertakelsen av barnet opprettholdt.

Men det lave antall samvær blir sterkt kritisert. Og Høyesterett besluttet å øke antallet samvær fra fire til åtte samvær i året.

Dermed legger Høyesterett seg nærmere linjen til EMD, som på et drøyt halvår har dømt Norge i seks barnevernssaker. Noen av dem gjelder adopsjoner. Og i de andre sakene er det gitt så lite samvær at har vært i strid med menneskerettene og retten til familieliv. Norge kritiseres for at det for tidlig legges opp til permanente omsorgsovertakelser.

Må komme justeringer

– Høyesterett gjør det klart at det er behov for justeringer i norsk barnevern. Både når det gjelder beslutningsgrunnlag, avveininger og begrunnelse. Dette betyr at det nå blir skjerpede krav til grundige vurderinger, sier advokat Helle.

Han mener kjennelsene som kom idag er et forsøkt på å bygge bro mellom norsk barnevernpraksis og EMD.

– Dette innebærer at myndighetene må justere kursen. Og reellt betyr dagens kjennelser at det vil bli skjerpede krav til grundige vurderinger i barnevernet og rettsvesenet, sier advokaten.