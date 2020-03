Influenser og programleder Martine Lunde har den siste tiden vært inne og tør nesten ikke gå på butikken på grunn av korona-frykt.

– Jeg er kjemperedd viruset, forklarer Lunde.

Frykter korona

24-åringen synes det er skummelt å lese at også yngre mennesker har blitt hardt rammet av sykdommen, men det er spesielt noen hun er ekstra redd for at skal bli smittet.

– Jeg er mest redd for besteforeldrene og foreldrene mine. Jeg føler at vi er i krig med noe man ikke kan se, og det synes jeg er skummelt, forteller influenseren.

Selv har hun vært syk den siste tiden, og har vært redd for at hun har vært smittet av viruset.

– Jeg har hatt alle symptomene og har vært skikkelig dårlig, forteller Martine Lunde til God kveld Norge.

FÅR IKKE SETT HVERANDRE: Martine Lunde bor i Oslo, mens kjæresten Aleksander Sæterstøl er bosatt i Bergen. Foto: Berit Roald

Avstandsforhold

Midt oppi det hele sitter kjæresten hennes, Aleksander Sæterstøl, i Bergen, mens Lunde selv er i Oslo.

– Avstandsforhold er skikkelig drit i disse dager, understreker Lunde, og fortsetter:

– Nå vet jeg ikke når jeg ser Aleks igjen, det synes jeg ikke noe om. Er det om tre uker? Er det om et halvt år? Man aner jo ikke.

«Bloggerne»-profilen sier at det vanskeligste med å ha et avstandsforhold nå, er at hun er usikker på om det er trygt at han kommer til Oslo eller at hun drar til Bergen.

– Vi prøver å bruke FaceTime så mye som mulig, men jeg er redd for at denne perioden her kanskje blir den lengste fra hverandre noen gang, sukker 24-åringen.

Flytte sammen

Martine Lunde er glad de er vant til å være borte fra hverandre, og vet at forholdet deres tåler det. Men hun tror likevel det blir kjipt å være borte fra hverandre så lenge.

– Jeg savner han skikkelig. Jeg har sagt til han at neste år så flytter vi sammen, for dette tør jeg ikke sjanse mer på.

Lunde skulle egentlig reise til Bergen for å besøke Sæterstøl igjen i den nye leiligheten hans, men nå blir det ikke noe av reisen. Hun har ikke sett kjæresten på en måned.

– Enten så får jeg håpe at ting har gitt seg om tre uker, eller så ser vi kanskje ikke hverandre før sommerferien eller etter sommerferien. Det blir noen tøffe uker, tror jeg.

LAGER MAT: Martine Lunde forteller at kjæresten har fått en lidenskap for matlaging den siste tiden. Foto: Espen Solli / TV 2

Alt er satt på vent

Koronatiltakene preger også arbeidet til Martine Lunde. Møter blir innstilt, ulike samarbeid blir utsatt og fabrikker er stengt.

– Jeg har jo sminkefabrikk i Italia, men de er jo stengt nå. Vi må bare vente på at ting blir bedre og at alt åpner opp igjen.

For å få dagene hjemme til å gå har Martine Lunde jobbet med samarbeid som allerede er planlagt, laget YouTube-videoer og fått seg én ny hobby midt oppi det hele – fargelegging.

– Kusina mi og jeg har printet ut masse fargeleggingsark på nettet fordi vi ikke tør å gå til butikken og handle. Så nå sitter vi å fargelegger hver kveld.

Også Sæterstøl har fått seg en ny hobby den siste tiden.

– Han har laget ekstremt mye mat i det siste. Jeg tenker at det bare er positivt for min del, at han har lært seg å lage mat og blitt så flink, smiler Lunde.