Mercedes vakte stor oppsikt med lanseringen av luksusbilen CLS tilbake i 2004.

Bilen bygger egentlig på E-Klasse, men har taklinje som en coupé, fire rammeløse dører og hakket mer utagerende designelementer.

Denne pakken var på mange måter banebrytende i sin tid, og bilen fikk raskt en stor tilhengerskare. Mange mener første generasjon CLS var datidens lekreste Mercedes-modell, mens andre ikke synes konseptet var like iøynefallende.

Det uansett ingen kan ta fra CLS, er at modellen fremdeles vekker greit med oppsikt ute på veiene.

Kraftig prisfall

CLS har naturligvis aldri vært noen billigbil. Selv innstegsmodellen, CLS 350 med en V6 bensinmotor på 272 hk, kostet en knapp million før ekstrautstyr i sin tid.

Dette var med andre ord ikke en bil hvem som helst kunne gå til anskaffelse av. I dag ser bildet derimot helt annerledes ut.

Nå ligger prisene i bruktmarkedet helt ned mot 120.000 kroner. Da snakker vi om minste bensin- eller dieselmotor, og biler som har rullet godt over 200.000 kilometer.

Hvis vi ser på den tidligere topputgaven, CLS 55 AMG, har også den blitt oppnåelig for veldig mange flere nå. For 15 år siden kostet den over to millioner kroner.

Nå har vi funnet et pent eksemplar, til «bare» 369.000 kroner. Her får du med andre ord en skikkelig drømmebil til 1/5 av nypris.

CLS har alltid vært en bil som skiller seg ut fra mengden.

Nå får du luksusbilen til 150.000 kroner

Anerkjent V8-motor

Sammenlignet med en standard CLS, er det ikke vanskelig å se at AMG har gjort tydelige endringer på bilen. Både grill, frontfanger og diffusor skiller seg tydelig ut – med et mer aggressivt uttrykk.

Ikke minst understrekes det av fire potter bak.

Her er den anerkjente M113K-motoren til AMG. I CLS yter den 476 hk.

Enda viktigere er naturligvis juvelen vi finner under panseret. I CLS 55 AMG, sitter en kompressormatet V8-motor på 5,4 liter (med internkode M113K). Dette har etterhvert blitt en liten «klassiker» av en motor, som er høyt elsket blant entusiastene. Mye handler om at motoren nettopp er kompressormatet, noe som bidro til et vanvittig moment. Hele 700 Nm yter 5,4 literen, mens effekten i CLS 55 var 476 hk.

Denne motoren ble senere erstattet av en selvpustende 6,2 liters V8-er. Denne fikk ikke tilsvarende dreiemoment (630 Nm) – derfor sverger fortsatt mange til AMGs 5,4 liter med kompressor. Vi kan også legge til at det er motoren fra CLS 55 AMG, som ble videreutviklet og plassert i legendariske SLR McLaren.

Mercedes-AMG skroter V8-eren: – Trist!

CLS 55 AMG er et beist, men også en behagelig cruiser – når du vil det.

Godt utstyrt

Eksemplaret vi har funnet er en 2005 modell, som har gått rett over 100.000 kilometer.

Bilen skal aldri ha vært vinterkjørt og er meget velholdt, ifølge selger. Med en startpris på rundt 2 millioner kroner tilbake i 2005, innebærer det også at bilen har mye utstyr. Her finner vi justerbare dempere, Command navigasjon og multikonturseter i nappaskinn, for å nevne noe.

Ikke minst får du solide kjøreegenskaper og nevnte motor. CLS 55 AMG klarer 0-100 km/t på 4,7 sekunder, mens toppfarten er elektronisk begrenset til 250 km/t. Her bør det altså ikke skorte på kreftene, selv 15 år etter lansering.

Klikk her for å se hele annonsen

Frem til 2006 var dette topputgaven av CLS. Da ble den erstattet av CLS 63 AMG.

Hinsides oppfølger

Selv om CLS aldri har vært noen volummodell, lever bilen fortsatt videre. I dag er tredje generasjon ute på veiene. Her er det AMG CLS 53 som er den offisielle toppmodellen, men egentlig er det AMG GT 63 S – som kan sies å trone helt øverst i denne klassen.

Denne bygger nemlig på samme plattform som E-Klasse og dagens CLS, og er attpåtil tidenes kraftigste standard Mercedes-modell. I GT 63 S finner vi AMGs 4-liters V8-motor med doble turboer. Beistet leverer brutale 639 hk og 900 (!) Nm.

Sammen med 4Matic firehjulsdrift og en lynrask Speedshift-kasse, klarer bilen 0-100 km/t på bare 3,2 sekunder. Så noe har jo skjedd på rundt 15 år...

Vi gjør oppmerksom på at Broom og Broommarked har samme eiere.

Les vår test av toppmodellen her:

Friidrettsstjerne Jakob Ingebrigtsen koser seg bak rattet i drømmebilen. Se hele intervjuet her: