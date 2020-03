Kan bli «stille» priskrig: – Vi kniver fremdeles om kundene

Mye å gjøre

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, ønsker ikke uttale seg om prisutvikling.

Hun understreker likevel at det er mye å gjøre for butikkene nå, og at det ikke er billige påskevarer som er først på prioriteringslista. Heller ikke kampanjer og kundeaviser blir det brukt mye energi på.

– Hovedfokuset for bransjen generelt nå er at butikkene skal være trygge for ansatte og kunder, uten fare for smitte av koronaviruset. Det viktigste nå er at folk får det de trenger, sier Søyland til TV 2.

Smågodt

Smågodt har vært blant varene der prisene er blitt dumpet i foregående påsker.

Salget av smågodt ble stoppet mange steder tidligere i mars, etter at de strenge smitteverntiltakene ble innført av regjeringen.

Flere kjeder har nå gjenåpnet dette, etter en avklaring med Folkehelseinstituttet. Blant dem Coop og Kiwi.

– Det ble i en periode stoppet midlertidig som følge av sprikende anbefalinger fra helsemyndighetene, men er nå gjenåpnet, sier Kristiansen.

Flere steder i landet er dette også blitt ulovlig, til tross for at helsemyndighetene har sagt det kan gjennomføres.

TV 2 har vært i kontakt med Rema 1000, uten å få en kommentar fra dem i denne saken.