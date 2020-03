Forrige helg var det mange som gikk tur. Det endte med at mange mennesker var samlet på samme sted, noe myndighetene fraråder nå i disse koronatider.

Christine Baglo, Webredaktør for VisitNorway.com, forteller at det er mulig å finne skjulte turperler i nærområdet. Da vil det være mulig å gå tur, samt holde avstand til andre folk.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Må holde avstand

Baglo påpeker at det er viktig at man følger oppfordringene til myndighetene og Folkehelseinstituttet når man beveger seg ute.

– For er det noe vi ikke vil, så er det å få forbud mot å gå på tur, sier Baglo til God morgen Norge.

Hvis man likevel ønsker å gå de mest populære turene anbefaler Baglo å enten gå tidlig på dagen eller på kvelden.

– Før klokken tolv eller etter klokken fire, forklarer hun og fortsetter:

– Vi skal stille klokken til sommertid nå på søndag, og da er det mulig å gå tur helt til klokken ni på kvelden.

Finne nye turer på nettet

Nå er en god tid til å finne nye turalternativer. Da anbefaler webredaktøren enten ut.no eller kartet på visitnorway.com.

– Du kan zoome deg inn på kartet, og da ser du hvilket mylder av stier og småveier som finnes i området ditt som du kan utforske, forteller Baglo.

For å gjøre turen mer spennende for barna, kan man sette i gang noe Baglo kaller «turbingo». Da må barna lage et bingoark med mulige ting man kan se i løpet av turen, også er det om å gjøre å få bingo først.

– Det kan for eksempel være se en blåveis, finn et trafikkskilt eller et gult hus, også tar man med det ut på turen. Da får man litt krydder på den turen man nå kanskje har gått i et par uker, sier Baglo.