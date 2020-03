Krisetider for norsk langrenn

De er neppe de eneste som vil forsvinne fra landslaget. Hva så med rekrutteringslagene, dem som i årene som kommer skal følge etter dagens stjerneløpere? Finnes det penger til å finansiere seks-sju lag også utenfor A-landslaget? Det er mange hensyn langrennsledelsen er nødt til å ta i årene som kommer. Kanskje er det derfor på tide å tenke nytt, for ikke å si langsiktig?

Slik norsk langrenn er organisert i dag, har man A-landslaget på toppen. Deretter følger et rekrutteringslandslag, som i vinter bare har bestått av jenter, og under der igjen finner man de fem regionale rekrutteringslagene. Litt på siden av dette finnes det også et juniorlandslag, samt et paralandslag. Toppen finansierer i stor grad bredden, men sitter samtidig igjen med den største biten av kaka selv. At det bør finnes landslag for både funksjonsfriske og funksjonshemmede finnes det ingen tvil om, selv om førstnevnte med fordel kan reduseres noe i størrelse. Sett bort i fra det, mener jeg dagens landslagsstruktur kan og bør skrotes allerede denne våren.

Rekrutt- og juniorlandslag kan fjernes først som sist. Juniorene får allerede mer enn god nok oppfølging av klubb, krets og skigymnas, og rekruttlandslaget ligner mer på et stigespill enn noe annet. Fjerner man disse to lagene, sitter man igjen med regionale rekrutteringslag, som selvsagt kan og bør samarbeide med ovennevnte juniortilbud for å gi morgendagens helter realistiske mål å strekke seg etter.

Til regionlagene tilhører områdets beste seniorløpere på nivået under landslag, og uten rekruttlag blir disse i så fall styrket. Hvorfor kan ikke landslagsløperne høre til de samme lagene når de er hjemme mellom treningssamlingene?

Her kan kompetanse samles under ett tak, med trenere, smørere, testing og medisinsk apparat, med et tett samarbeid både opp på landslagsnivå og ned på krets- og juniornivå. Antallet samlingsdøgn kan reduseres, og både de beste og de neste kan få bedre oppfølging og matching på hjemmebane enn i dag, samtidig som utgiftene for alvor reduseres.

Aldri har det vært bedre tid til å evaluere og planlegge neste sesong, og sjelden har behovet for å stake ut en ny kurs vært større. Nå gjelder det å bruke denne tiden godt. Nå gjelder det å tenke nytt!

PS! Fredag bekreftet Skiforbundet at de har sendt ut permitteringsvarsel til 96 ansatte. I tillegg opplyste de om et budsjettkutt på 50 millioner kroner. Les mer i vårt livesenter.