Foreslår tiltakspakke på fem milliarder kroner – halvparten går til gründere og vekstbedrifter

Saken oppdateres!

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) orienterte fredag om nye tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet som rammes hardt av koronavirusutbruddet i Norge.

– Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere fem milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter, sier Nybø.

Nybø foreslår å styrke tilskuddene til etablering og vekst med 2,5 milliarder kroner, altså halvparten av pakken.

– Dette vil hjelpe små og mellomstore selskaper med utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av kortsiktige økonomiske problemer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Finansminister Jan Tore Sanner sier lånegarantiordningen for små og store bedrifter nå kan tas i bruk.

– Bedriftene hjelpes ved at staten garanterer for lån som bankene gir. ESA har godkjent dette. Nå jobber vi for å utvide ordningen til også å gjelde større bedrifter. Målet er at også dette skal komme raskt på plass, sier Sanner.

Børsene har falt mye, og finansministeren sier selskaper helt sikkert vil trenge restrukturering eller eierskifter.

– Med dagens regelverk risikerer aksjonærer å betale en kurs som er kunstig høy i dagens situasjon, ved et kontrollskifte i børsnoterte selskaper. Vi får nå på plass en hjemmel som åpner for at børsnoterte selskaper kan hente inn kapital basert på en riktigere tilbudspris ved et kontrollskifte, sier Sanner.

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får nå utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Det vedtok regjeringen i statsråd fredag.

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fredag morgen ble det klart at staten skal sikre kompensasjon til bedrifter som har tapte inntekter på grunn av koronakrisen. Dette skal skje gjennom å dekke en del av de faste utgiftene for bedriftene, med en sum som anslås å være på 10–20 milliarder kroner i måneden.