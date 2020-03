I fredagens sending av Senkveld dukker blant andre NRK-profil Markus Neby (28) og proff-fotballspiller Andrine Hegerberg (26) opp i sofaen hos Stian Blipp (30).

Også denne fredagen leder Blipp programmet uten en makker, og uten publikum i salen.

Har blitt samboere

Neby og Hegerberg, som bekreftet kjæresteforholdet i fjor sommer, forteller blant annet at de nå har blitt samboere som følge av korona-pandemien.

Hegerberg ville vanligvis vært i Italia og spilt fotball for Roma Women, men er blitt korona-fast i Norge. Hun har dermed fått all verdens tid til å være sammen med kjæresten.

– For meg er det bare herlig å få tilbringe så mye tid sammen med Markus. Vi får gjort mange ting vi aldri har gjort før – som for eksempel å spise frokost sammen, røper 26-åringen.

Bekymret for formen

Neby forteller på sin side at han er redd for at den nyforelskede fasen de er inne i, og har klart å beholde så lenge som følge av avstanden, nå kommer til å ende raskere.

– Jeg er litt redd for at den kommer til å gå fortere over nå som vi er så tett oppå hverandre, og at jeg da egentlig burde være veltrent når nyforelskelsessløret forsvinner og du ser meg for den jeg virkelig er, sier 28-åringen spøkefullt.

Hegerberg, som er vant til en betydelig treningsmengde, sier hun synes det har vært utfordrende å ikke få trent like mye som hun bruker med de nye korona-tiltakene.

– Fotball hjemme er litt vanskelig. Det har blitt noe triksing i hagen, men det er litt utfordrende å ikke få trent som vanlig. Jeg merker at jeg går litt på veggen, begynner fotballfantomet.

Ba NRK om hjelp

Hegeberg forteller at det gikk så langt at hun tryglet Markus om å ringe NRK for å få hentet noen vekter fra treningsrommet deres. Markus vegret seg dog litt, til tross for at forespørselen kom fra en av verdens beste fotballspillere.

– Hun hadde jo bare vært hjemme i en uke, så det var ikke så kritisk, men jeg gjorde det til slutt, og vi fikk lov. Det er noe av det rareste jeg har gjort, sier han.

Etter å ha levd tettere innpå hverandre enn vanlig, har det virkelig gått opp for Hegeberg hvor mye hun setter pris på sin utkårede.

– Vi ler og stortrives sammen. Også støtter vi hverandre mye. Det jeg synes er herligst med Markus, er at jeg nå får sett den seriøse siden av han også. Han har betydd mye for meg både karrieremessig og personlig, avslutter hun.

Se Senkveld med Stian fredag klokken 22.15 på TV 2 og TV 2 Sumo.