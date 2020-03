– De som taper mest, får minst hjelp

– Hadde et fungerende marked

Overfor TV 2 sier Torbjørn Lothe at han er svært bekymret for situasjonen nå for flyselskapene.

– På en skala fra en til ti, vil jeg si ti. Flyselskapene har voldsomt stort tap av omsetning, samtidig som de har mange løpende kostnader. Staten må bidra til å dekke de kostnadene, sier han.

NHO Luftfart mener at regjeringen nå har et ansvar for å sikre både arbeidsplasser og at det skal eksistere flere flyselskaper i Norge.

– Før denne krisen hadde vi et velfungerende marked i norsk luftfart. Vi hadde sunn konkurranse og lave priser for passasjerene. Hvis vi fortsatt ønsker et sunt marked i luftfarten etter denne krisen, så må regjeringen bidra med bedre tiltak, sier Torbjørn Lothe.

TV 2 har bedt om en kommentar fra Samferdselsdepartementet og Næringsdepartementet om brevet fra NHO Luftfart. Næringsdepartementet henviser til Samferdselsdepartementet, som fredag kveld fortsatt ikke har kommet med noe svar.