Det gikk hardt for seg under nærkamp-konkurransen i Kompani Lauritzen i lørdagens episode. Særlig hardt gikk det utover rapper og låtskriver Izabell Ekeland (29).

Oppgaven gikk ut på at de ferske aspirantene etter tur skulle uskadeliggjøre polstrede angripere de møtte på sin vei.

– Vi hadde fått veldig tydelig beskjed om hvilke deler av kroppen vi burde bruke og ikke. Men jeg mistet all konsentrasjon fordi de mennene vi møtte var så svære, så jeg gikk inn i det med hele meg, fortalte Ekeland da TV 2 møtte henne på presselanseringen for programmet.

Måtte på sykehus

Øvelsen endte følgelig med en kraftig forslått tommel og besøk på Molde sykehus.

TØFFE TAK: Her er Izabell Ekeland i aksjon i nærkamp-løypa. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Her fikk jeg dommen av en spesialist, som fortalte at jeg trolig hadde røket et leddbånd, og mest sannsynlig må operere, sa hun den gang.

Som følge av den beskjeden, innså Ekeland at oppholdet på Setnesmoen militærleir måtte avbrytes, og satte seg på første fly tilbake til Stavanger.

– Her har vi gått og presset oss selv både fysisk og psykisk til bristepunktet, også er det en idiotisk tommel som gjør at jeg må trekke meg, sa en tydelig skuffet Ekeland.

Et evig minne

Ekeland syntes at hjemreisen ble noe lettere da hun fikk lov til å gi bort sin plass i troppen til Wanda Mashadi (27). Mashadi var egentlig ute av konkurransen etter dimmekamp med Håvard Lilleheie (47).

Da TV 2 møtte 29-åringen på lanseringsfesten for Kompani Lauritzen opplyste Ekeland at tommelen, foruten litt kosmetiske endringer, er helt fin igjen.

– Det går veldig fint, men jeg har fått en klump på den, så jeg bærer med meg et nydelig minne fra tiden med Kompani Lauritzen, forteller hun.

Få dager etter at hun var kommet hjem til Stavanger igjen, sluttet tommelen å gjøre vondt, og nye MR-bilder viste at den kun hadde vært ute av ledd. Hun måtte dermed ikke operere den likevel.

