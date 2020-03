Det virket nesten som om Frp ønsket å ta æren for at Krekar nå er ute av landet. Det kan de ikke. Ingen norske partier kan ta æren for det. Grunnen til at mullaen endelig er ute av landet, er at Italia ønsker ham utlevert, ikke hvilken farge som er på landets regjering.

Mulla Krekar har vært en hodepine for skiftende regjeringer siden han første gang ble pågrepet, mistenkt for terrorkoblinger, tilbake i 2002 og til slutt utvist fra Norge som en trussel mot rikets sikkerhet.

For Frp har den 65 år gamle islamisten vært en besettelse i alle disse årene. Han ble et symbol på Frps innvandringspolitikk. Denne mannen skulle kastes ut av landet, nærmest uansett virkemidler. Helt til Frp selv havnet i regjering. Da ble Krekar bare en hodepine for dem også, som han har vært for alle andre regjeringspartier i 18 år.

11. juni 2010 skrev Siv Jensen på Facebook følgende om den rødgrønne regjeringens håndtering av Krekar-saken: «Så langt har det vært komplett handlingslammelse fra Stoltenberg og Storberget». Så kom Frp selv i regjering. Og i seks og et halvt år fikk Siv Jensen selv føle på den samme handlingslammelsen.

Først da partiet gikk ut av regjering, ble Krekar sendt ut. Det har selvsagt ingen sammenheng. Det understreker at de rettsstatlige prinsipper heldigvis står fast uavhengig av hvilke partier som styrer.

Frp ønsket til og med å legge menneskerettighetene til side for å holde Krekar fengslet. Men i 2015 slapp Krekar likevel ut av fengsel, selv med en justisminister fra Frp. Han hadde sonet ferdig en trusseldom og var en fri mann. Slik er det i en rettsstat. Du kan ikke fengsle noen uten lov og dom. Heldigvis.

Siv Jensen bør innerst inne være glad for at ingen andre partier ga henne støtte i å bryte med internasjonale konvensjoner.

Frp satt i regjering, og hadde landets justisminister, i seks og et halvt år uten at de maktet å kaste Krekar ut. Løsningen var at Italia, en rettsstat som hverken torturerer fanger eller praktiserer dødsstraff, ønsket ham utlevert.

Det er lett å forstå at mange føler lettelse og en viss glede over at Mulla Krekar nå er ute av landet, etter all sannsynlighet for godt.

Men det at Norge nå sender en 65 år gammel mann som er i risikogruppen for koronaviruset, islamist eller ikke, til et land hvor helsevesenet kneler og hundretall mennesker dør daglig, er ikke noe å feire med kake med den smålige og ironiske påskriften «God tur Krekar». Bildet av Frps marsipankake med italiensk og norsk flagg vil for alltid stå som et symbol på FrPs handlingslammelse i møte med rettsstatens prinsipper.