– Håper jobben min er der når dette er over

– Det har bare gått en uke, så jeg har ikke merket permisjonslivet på kroppen ennå. Likevel, når man leser og ser nyhetene så er det lett å henge med geipen, sier han, før han lyser opp og legger til:

– Men jeg har tro på at vi skal klare å komme oss gjennom det.

– Du er optimist?

– Ja, jeg tror vi i Norge er blant dem som er best stilt for å takle denne krisen. Men regjeringen er nødt til å komme med pakker som kan hjelpe oss, for hvis de ikke gjør det så vil denne krisen koste oss enorme summer. Folk er nødt til å ha en jobb å gå til, sier han.

Forsker: Eldre i privat sektor mer utsatt

De aller fleste som nå er permittert kommer til å komme tilbake i det ordinære arbeidsmarkedet etter korona-krisen, tror seniorforsker Arild Henrik Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

For noen vil det imidlertid bli vanskeligere å komme tilbake til i jobb.

– Det er først og fremst de eldre arbeidstakere med lav utdanning, sier Steen.

Det er særlig de over 55 år i privat sektor, som kan bli utsatt når bedriftene nå må omstille seg.

– 500.000 ledige før sommeren

Noen bransjer vil også slite mer enn andre med å komme seg på fote igjen, selv etter den akutte krisen er over, spår samfunnsøkonom Leo Grünfeld.

– Jeg ser for meg at det er de næringene som er eksportrettet, fordi landene der ute ikke har de samme ressursene som oss, som kan få sving på økonomien igjen.

Det betyr at eksportmarkedene kommer til å bli mye svakere, og da er det noen næringer som får mer trøbbel enn andre.

– Det er de som retter seg mot olje og gass, det er shipping, det er reiseliv, det er en hel del prosessindustri bedrifter og teknologibedrifter, som kommer til å slite.

Saken fortsetter under bildet

LANGVARIG KRISE: Samfunnsøkonom Leo Grünfeld, tegner et dystert bilde av de langvarige virkningene av korona-krisen. Foto: Ole Berg-rusten

Grünfeld er partner i Menon, som er et av Norges fremste på samfunnsøkonomiske analyser. Han tror at Norge vil merke ringvirkningene av krisen i flere år framover, og at det fram mot sommeren vil bli registrert dramatiske ledighetstall.

– Vi skal ikke se bort fra at vi får effekter som gir over 500.000 arbeidsledige før sommeren, sier Grünfeld.

Siden torsdag 12. mars har det allerede kommet inn over 300.000 søknader om dagpenger til Nav.