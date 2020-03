– Jeg har det fint. Ikke si noe til mor og far, da bekymrer de seg, skrev Kelly til søsteren Marya Patrice Sherron, 18. mars.

Den samme dagen hadde sykepleieren fått vite at han var smittet av koronaviruset.

En drøy uke senere var 48-åringen bekreftet omkommet. Kelly hadde astma, og befinner seg dermed i risikogruppen, men skal likevel ha vært i god form.

– Hans død kunne vært unngått. Han var frisk, skriver søsteren på Facebook.

Kellys kollegaer på sykehuset har også uttrykt sin frustrasjon rundt dødsfallet på sosiale medier. Flere av dem mener at sykepleierne ikke hadde tilstrekkelig med smittevernmasker og verneutstyr.

Sykepleierne reagerer

En sykepleier ved sykehuset, Bevon Bloise, retter kritikken mot sykehuset, via sin egen Facebook-profil.

– Jeg er veldig sint på Mount Sinai West for at de ikke beskyttet Kelly. Vi har ikke nok verneutstyr, vi har ikke riktig verneutstyr og vi har heller ikke nok folk til å håndtere pandemien, sier Bloise.

En annen kollega, Diana Torres, har lagt ut en hyllest av Kelly på sin Facebook-profil.

– Dette trengte ikke å skje, du trengte ikke å dø. Mange liv ofres på grunn av dårlig håndtering av korona-krisen, skriver Torres.

Sykehusets talsperson, Lucia Lee, mener at det ikke stemmer at sykepleierne ikke hadde tilstrekkelig verneutstyr.

– Vi bruker alle våre ressurser på å håndtere denne krisen. Og selv om vi har, og har hatt, nok verneutstyr, så kommer vi til å trenge mer i ukene fremover, forklarte Lee.

Manglende beskyttelsesutstyr

En av Kelly sine kollegaer sier til New York Times at sykehuset skal ha gitt sykepleierne én beskyttelsesdrakt som de skulle bruke hele jobbskiftet, til tross for at reglementet sier at drakten skal byttes mellom hver enkelt behandling av pasientene.

Times skriver også at flere ansatte på sykehuset skal ha fått beskjed fra administrasjonen om å ikke snakke med journalister.

En ekstern konsulent ved sykehuset, Gia Lisa Khrane, sier til avisen at hun sist så Kelly på jobb 9.mars. Da skal han ha behandlet flere pasienter, uten å være ikledd beskyttelsesutstyret.

Flest smittet

New York er delstaten i USA som er hardest rammet av koronaviruset. Av de totalt 1.303 døde, bor 466 i New York.

USA er også landet hvor flest er smittet i hele verden, med 85.000 personer. Landet passerte torsdag Kina i smittetall.

På en pressekonferanse torsdag kveld ble Donald Trump spurt om det var forventet at smittetallene i USA skulle passere Kina.

– Det er ikke godt å si hva tallene i Kina egentlig er, svarte presidenten.

Trump sa også at han sender et skip med medisinsk til New York, for å bistå sykehusene. Skipet kan også brukes som et sykehus i seg selv, og er ventet å ankomme storbyen mandag i neste uke.