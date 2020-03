Korona-pandemien har allerede fått store konsekvenser for bilbransjen. Bilfabrikker over hele verden står nå stille, samtidig som aktiviteten er svært lav rundt om hos bilforhandlerne.

Nå skriver bransje-nettstedet BilNytt.no at det er et svært dramatisk fall i ordreinngangen for nye biler her til lands.

De har gjort en omfattende undersøkelse, der 362 daglige ledere hos norske merkeforhandlere har bidratt.

Her er noen av svarene:

Hver fjerde merkeforhandler svarer at ordreinngangen har falt mer enn 80 prosent i løpet av de siste to ukene.

Nær halvparten av forhandlerne (48 prosent) melder at ordreinngangen har falt med mer enn 60 prosent i løpet av de siste to ukene.

Også på bruktbil er salgsnedgangen betydelig:

Mer enn en tredjedel (34 prosent) av merkeforhandlerne opplever et fall i bruktbilsalget på mer enn 60 prosent.

13 prosent av merkeforhandlerne melder at bruktbilsalget har falt med mer enn 80 prosent.

Nesten halvparten av forhandlerne (48 prosent) har opplevd et fall på mellom 20 og 60 prosent.

Klikk her for å lese mer om BilNytts undersøkelse

Norsk bilbransjen er nå hardt rammet av korona-krisen.

– Ekstra uheldig

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilforlaget som står bak BilNytt.no. Han følger bilbransjen tett og har følgende kommentar rundt det som nå skjer:

– Bilbransjen er ekstra uheldig nå og er i en trippel krise. Svært mange av bilforhandlerne har naturlig nok opplevd at kundene har blitt borte de siste to ukene, og ordre på nye biler har gått kraftig ned. Samtidig vil svekkelsen av den norske kronen føre til prisøkninger på nye biler fra mange produsenter i tiden fremover. Den tredje utfordringen er å få tak i biler og deler

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør og administerende redaktør i Bilforlaget.

– I starten av koronakrisen var norsk bilbransje delvis bekymret for å få biler og deler i tide. Dette er nå en stor utfordring, når bilfabrikker er stengt i Europa. Produksjonen har dog startet opp i Kina igjen, men en større bekymring og usikkerhet er nok hvor lenge bilkundene blir avventende, sier han.

Tror på dyrere nybiler – og mer aktivitet i bruktmarkedet

Bruktbilene vil holde seg bedre

– Hva tror du skjer med bilprisene?

– Vi kjenner til at flere bilimportører vil sette opp prisene på nye biler fra 1. april. Mange av dem er i en valutaskvis, ettersom de kjøper inn bilene i euro. Nybilkunder som har signert kjøpekontrakt, er som regel sikret gammel pris, da de fleste kontraktene kun tar forbehold om avgiftsendringer og ikke valutaendringer. Til tross for usikre tider for nybilkundene, kan dette være et argument for å kjøpe ny bil nå – til gammel pris, sier Falch Tuverud.

– Hva med bruktmarkedet?

– Disse endringene kan antagelig føre til at bruktbilverdiene holder seg, for både eiere og bilforhandlere. Bruktbil blir nå enda viktigere for norske merkeforhandlere, mener Falch Tuverud.

Lyspunkt: Her starter produksjonen av viktig Norges-bil

Bilfabrikker over hele verden er nå stengt. Men det finnes lyspunkter. Som her, fabrikken i Kina som nå er i gang med å produsere Polestars første elbil, 2.

– Utrolig evne til å omstille seg

Han påpeker at bilbransjen er en viktig næring i Norge, med omkring 40.000 ansatte. Nå har 82 prosent av av merkeforhandlerne vært nødt til å foreta permitteringer, fremgår det av BilNytts ferske undersøkelse.

– Det er harde tider for bilbransjen nå, men erfaringsmessig har bilforhandlere en utrolig – og imponerende – evne til å omstille seg. De selger kapitalvare med leveringstid, men er vant med å få veldig kort horisont på rammevilkårene, sier Falch Tuverud.

Han viser blant annet til at bilavgiftene i statsbudsjettet for ett år ofte ikke blir vedtatt av Stortinget før desember året før.

– Jeg ser ikke bort fra at vi kan bli imponert på nytt, avslutter han.

LES MER: De henter, leverer og desinfiserer biler

Video: Her er MGs første elbil i Norge