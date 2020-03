Når frisøren har stengt, klipper folk seg selv – det går ikke bra

Etter to uker i hjemmekarantene, har flere tatt i bruk kjøkkensaksen for å klippe håret.

Om det er av behov eller ren kjedsomhet er ikke godt å vite, men resultatene vitner uansett om at det er en grunn til at man ellers lar en profesjonell ta seg av klippingen.

På Instagram har det dukket opp flere hashtagger som #haircutfail og #coronahair, hvor folk over hele verden har postet sine mislykkede klippeforsøk.

Se hvordan det gikk da Solveig Kloppen prøver å klippe sin egen sønn i videoen øverst i saken.

Kanskje er det flaks for mange at de uansett ikke kan se venner og familie på en stund?

Ikke lett i praksis

Til tross for tusenvis av lærevideoer på blant annet nettstedet YouTube, om hvordan man klipper seg selv, er det visst ikke like enkelt i praksis. Slik har det gått når folk har tatt i bruk saksen selv.

«God innsats dette fra @elliotknight1», skriver en bruker under et bilde på Instagram.

En annen bruker deler tips om hvordan man kan få barna til å holde seg hjemme.

Pannelugg er en gjenganger i mange av postene. Det er nemlig ikke så enkelt som det kanskje ser ut til når frisøren gjør det..

Frisørens råd

Anne-Grethe Starheim, jobber til vanlig som frisør og stylist ved frisørsalongen Vaar i Oslo, og er også fast frisør for flere kjendiser, blant andre Tone Damli.

Nå fraråder hun folk på det sterkeste å klippe seg hjemme, selv om man skulle få lyst når man sitter i karantene.

– Hvis du ikke er helt sikker på hva du gjør, og det går veldig galt nå, så kan du ikke komme og fikse opp håret ditt hos en frisør, som ellers kunne rettet opp feilen, sier Starheim til TV 2.

Den erfarne frisøren legger til at det kan bli lang ventetid for å få rettet opp den uheldige sveisen etter at frisørene åpner.

– Det kommer til å bli fullstendig kaos når vi åpner igjen, for da skal alle ha time. De som får time først er de som hadde time da alt ble kansellert, så da må du vente på at alle de skal inn først, sier frisøren.

Starheim anbefaler i stedet flere andre ting man kan gjøre, dersom man føler at håret begynner å leve sitt eget liv – litt vel i overkant.

– Du kan bruke hårbånd, caps, lue, lage en flette eller prøve å vri håret i en annen retning enn det man kanskje er vant til å ha. Har du en lang lugg for eksempel, så kanskje du kan legge den til siden for å prøve å lage en ny variant av sveisen, sier frisøren og legger til et annet tips: