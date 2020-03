– Jeg har hørt foreldre si at de nå forstår hvorfor noen tyr til vold

– Dette er ikke et tilbud om behandling og terapi, men en mulighet til å få snakke litt, noe vi alle trenger nå for å komme oss gjennom denne tiden med så god psykisk helse som mulig. Og det er meningsfullt for de som sitter hjemme med kompetanse og tid, til å kunne gjøre en forskjell som et medmenneske.

Engvik forteller at de håper å ha vaktlistene med frivillige klare snart, men at de fortsatt søker frivillige med fagkunnskap som gode samtalepartnere.

– Vi har jobbet på spreng i to uker for å få til dette. Det blir en tjeneste som er betjent av frivillige som er faglig kompetente til å ha gode samtaler, blant annet psykologer og familieterapauter. Det er mange gode ressurser rundt om kring som kan gå rett inn som frivillige, avslutter helsesykepleieren.

– Økt alvorlighetsgrad i samtalene

Lene Hopland Bergset, fagansvarlig hos Kirkens SOS, bekrefter at det er økt pågang av ungdom som føler seg utrygge.

– Vi har økt pågang blant alle. Det er flere som kontakter oss nå, og det er primært ungdom. Det er også en økt alvorlighetsgrad i samtalene. De som har det vanskelig i utgangspunktet, de har det enda vanskeligere nå, sier hun til TV 2.

Hopland Bergset forteller at det er mellom 700 og 800 personer som prøver å ringe Kirkens SOS daglig under korona-pandemien. Kun litt over halvparten av samtalene blir besvart.

Derfor har de valgt å støtte initiativet til Engvik om en ny landsdekkende telefon.

– Vi ser at vi sliter med pågangen, og Engvik ville opprette et slikt tilbud. Så det vil vi støtte og hjelpe til med. Det vil skje via våre plattformer. Vi trenger et slikt ekstratilbud i denne tiden, sier hun, og forteller at informasjon om den nye tjenesten snart vil bli tilgjengelig på Kirkens SOS sine nettsider.