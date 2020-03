Fredag morgen la regjeringen fram nye tiltak for å hjelpe norske bedrifter gjennom koronakrisen.

Lena Bøhn, daglig leder i Bacchus Spiseri AS, fulgte spent med på pressekonferansen der de nye tiltakene ble lagt fram.

Men hun ble veldig skuffet.

– Jeg skjønner ikke at de kan kalle det de kommer med for en kompensasjon. De skal nå gå inn og dekke deler av faste, uungålige utgifter, men hva med en kompensasjon for tapt omsetning? spør hun.

Krisepakken innebærer dekning av faste utgifter, som leie og lån, utgifter som ikke kan stoppes.

Ikke nok

Dette er ikke nok for Bacchus, som har vært stengt siden fredag 13. mars. Det er Bøhn og ektemannen som driver Bacchus Spiseri & Vinhus, og i 2019 pusset de opp nabolokalet, der de åpnet Esaias vin og kaffe.

De to har drevet Bacchus i 12 år, og understreker at bedriften hele tiden hatt en sunn og god økonomi.

– Men vi er avhengig av omsetning. Mange restauranter i Oslo har dårlige måneder i begynnelsen av året, og så går det bedre når utesesongen begynner, sier hun.

Hun trekker også fram at myndighetene stadig sier at de levedyktige bedrifter skal overleve.

– Når alt kommer til alt, handler det vel mer om hvem som hadde penger på konto 12. mars eller ikke, sier hun.

Bøhn understreker at feriepenger snart skal betales ut. At maten på lageret råtner.

– Det vi hadde trengt er å få dekket tapet av varer, og vi måtte fått en del av omsetningen, for eksempel 10 prosent, slik at vi kunne holdt oss flytende. Dersom det ikke kommer mer, anser vi oss så godt som ferdige nå, sier hun.

Prinsippene kompensasjonsordningen vil være basert på Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

Ordningen skal være målrettet. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

Ordningen skal være midlertidig. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

Ordningen skal favne bredt. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

Ordningen skal være enkel. Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Uflaks

Slik hun ser det, er det nå flaks eller uflaks om en bedrift nå vil klare seg.

– De som har hatt flaks med tidspunktet, og kanskje har hatt noen gode måneder i forkant, de kan kanskje klare seg, sier hun.

Hun understreker også at forsikring og lignende ikke dekker matvarer som ikke kan brukes og andre tap de nå har.

– Hadde restauranten brent, hadde det vært flom, eller lignende, så hadde vi fått igjen alt. Nå får vi ikke igjen noe som helst, sier hun.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sa under fredagens pressekonferanse at de vil komme tilbake med mer.

– Fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier Nybø.

Bøhn håper det kommer mer, men frykter ting nå tar for lang tid.

– Det haster for oss, sier hun.