Tannleger må holde åpent, men får ikke tjene penger: – Frykter flere går konkurs

– Igjen ser vi at det ikke foreligger noen troverdige og tilstrekkelige planer for å sørge for at den blir tilgjengelig. Og da vil kua dø mens gresset gror, sier Thommessen.

Direktøren har inntrykk av at regjeringen ikke forstår alvoret for SMB-bedriftene, som altså betyr små og mellomstore bedrifter.

– Vi har prøvd å fortelle dem at tiltakspakke 1 ikke når frem. 50 prosent av våre medlemmer forteller at den ikke treffer. Og cirka 40 prosent frykter snarlig konkurs, sier Thommessen.

– Basert på våre undersøkelser, som vi har spilt inn til regjeringen uten å ha blitt hørt, kan vi stå overfor titalls tusen konkurser i nær fremtid. Dette primært fordi tiltakene ikke når frem.

Foreslår sikringsfond

Direktøren sier regjeringen må iverksette de ekstraordinære krisetiltak som innebærer at hjelpen faktisk kommer frem.

– Slik tiltakspakke 1 beviselig ikke gjør, mener Thommessen, som foreslår et SMB-sikringsfond.

– Man har bevilget 100 milliarder kroner til bankene for å gi de store bedriftene bedre lånerammer. Samtidig har man sørget for delvis gode tiltak mot en del andre sektorer. Men disse når altså ikke frem.

Han viser til at man i 1993 nedsatte banksikringsfondet for å sikre at bankene ikke gikk konkurs, og mener tiden er inne for SMB-sikringsfondet for å håndtere de nye ekstraordinære tiltakene.

– Hvis ikke, gir ikke dette mening. Da blir det symbolpolitikk og et for høyt press på NAV og andre institusjoner som allerede er overbelastet. Mens vi får titusentalls konkurser, ekstrem arbeidsledighet og et enda mer overbelastet system som vil gå utover de aller svakeste i samfunnet, sier Thommessen.

– Må komme raskt

– En tsunami har rullet innover norske bedrifter. Noen har mistet alle inntektene sine over natten og det blir verre, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO under presentasjonen av regjeringens tiltak fredag morgen.

Han understreker at det ikke går an å løse krisen med lån, men at det må i kontanter på bordet.

– Pengene fra staten er helt nødvendige. Skaper vi trygghet for at bedriftene kan klare seg gjennom dette, vil også bank, leverandører og utleiere lettere kunne stille opp, sa Almlid.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel håper den nye krisepakken fra regjeringen raskt skal gi penger i kassa for å dekke faste utgifter for bedriftene.

– Vi har tatt til orde for en enkel løsning, fordi pengene må komme raskt: En gjennomførbar løsning i dag, heller enn en perfekt løsning om en måned. Da vil det rett og slett være for sent for mange, sier Kaltenborn.

– 4 av 10 av bedriftene våre svarer at de er i ferd med å få akutte likviditetsproblemer. Vi snakker dager og uker, derfor må de første utbetalingene komme i løpet av kort tid.