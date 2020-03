Det skriver den franske avisen La Parisien, som har intervjuet Julies søster.

– Vi må slutte å tro at dette viruset kun rammer eldre. Ingen er uovervinnelige mot dette, sier søsteren.

I forrige uke hadde 16-åringen en lett hoste. I løpet av helgen forverret tilstanden seg, og mandag denne uken dro til legen.

Døde raskt

Der fikk hun diagnosen luftveisinfeksjon. Ifølge søsteren hadde hun ingen spesielle sykdommer før det.

Så gikk alt i en rasende fart. Julie ble først innlagt på sykehuset i Essonne, men ble i løpet av natten overført til et sykehus i Paris.

Der fikk hun hjelp til å puste via et pusteapparat. Men lungene til Julie sviktet.

Natt til onsdag døde 16-åringen på sykehuset.

– Helt forferdelig

I intervjuet forteller søsteren at hun og moren ikke rakk frem på sykehuset i tide før Julie døde.

– Det var helt forferdelig, sier hun.

Ifølge avisen var 16-åringen lidenskapelig opptatt av sang og dans, og dro ofte inn til Paris for å drive med dette.

Avisen skriver videre at Julies begravelse vil finne sted i neste uke, med maks ti personer til stede.

– Det er ikke til å bære. Vi skulle jo bare ha et vanlig liv, sier moren Sabine til det franske nyhetsbyrået AFP.

Hardt rammet

Frankrike er hardt rammet av viruset. Nærmere 30.000 har fått påvist viruset, og 1696 personer har mistet livet, ifølge Worldometers.

Det har så langt vært rapportert om relativt få tilfeller hvor unge, tilsynelatende friske mennesker, har mistet livet av korona.

Men flere eksperter har tidligere sagt til TV 2 at det ikke bare er eldre og folk i risikogruppen som kan rammes hardt av denne sykdommen.

– Vi ser at det, en sjelden gang, også er alvorlige forløp ved for eksempel influensa, som dessverre også ender med dødsfall hos unge og friske personer. Men det er ikke så ofte som hos eldre. Men forskjellen ved en så stor pandemi som vi har nå, er at svært mange kan bli syke samtidig og da er det også flere unge som blir både syke og alvorlig syke, sa overlege ved Folkehelseinstituttet Are Berg til TV 2.

Genetiske forskjeller

En forklaring på dette, kan blant annet være genetiske forskjeller, ifølge immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

– Det er sånn generelt at virusinfeksjoner kan ha et variabelt forløp, avhengig av disse underliggende genene. Noen ganger kan folk for eksempel bli veldig dårlige av herpesvirus. Det kan komme av at man mangler et eller annet gen som er viktig for å bekjempe akkurat dette viruset. Slike genfeil merker man ikke før viruset kommer inn i kroppen. Det kan være noen slike ting vi ser nå, at noen blir kjempedårlige av covid-19, fordi det finnes små «hull» i det medfødte immunforsvaret som først kan oppdages nå som viruset er her, forklarer Spurkland.