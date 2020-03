Her kommer det beste helgeværet

Helst skal man holde seg inne i disse dager. Det er kanskje greit, når kjølig vind ser ut til å påvirke store deler av landet de kommende dagene.

Generelt vil været fredag og gjennom helgen, preges av et lavtrykk som går østover i Barentshavet. Samtidig bygger et høytrykk seg opp vest for oss, like sør for Island.

Dermed vil fredagens sør-vestlige vind, utover helgen dreie til nord-vestlig over hele landet.

– Så det blir kaldere innover i helgen, og så kommer det litt bygevær i nord-vest, sier Storm-meteorolog Camilla Albertsen.

De som derimot vil slippe unna byger og kald vind, er Sør- og Østlandet, som får en nok så fin værdag fredag.

– Dagen i dag blir nokså fin både på Sør- og Østlandet. De ligger i le for dette lavtrykket i nordvest så her blir det en fin dag med opphold og en god del sol utover dagen.

Kuling i nord

Vestlandet får også relativt fint vær fredag, men med noe skyer.

– Det kan hende det blir litt regn i nord, men ellers blir det en fin dag også der, sier Albertsen, og fortsetter:

– Fra Stadt og nordover til Nord-Norge, vil det blåse sør-vestlig opp i kuling på kysten.

Der vil det også bli noe mer skyer, og komme noe nedbør. Lengst nord vil nedbøren komme som sludd og snø. I Nordland får man en snøgrense på 200 til 400 meter, mens i Midt-Norge vil snøgrensen ligge på 400 til 600 meter.

– Så i dag blir det grått, nedbør og kuling i nord og nord-vest og fint vær i sør og sør-øst, oppsummerer meteorologen.

Kraftig vind

Det er også hovedtrekket for helgeværet, med nordvestlig vind som setter sitt preg på store deler av landet.

– På lørdag vil det blåse nord-vestlig kuling flere steder, sier meteorologen.

Vinden blir sterkest fra nordlige deler av Nordland og nordover til Finnmark. Der vil vinden komme opp i stiv til sterk kuling.

– Det vil også blåse kuling også lenger sørover i landet, men ikke like kraftig, sier Albertsen.

Noe byger

De som kan vente seg det fineste helgeværet, er sør- og østlendingene, som ligger i le for den verste vinden.

– Der blir det opphold og lettskyet, pent vær, sier meteorologen.

Når det gjelder nedbør, vil flest byger komme fra Nord-Norge og sørover til nordlige deler av Vestlandet. Der blir det sludd og snøbyger i løpet av helgen.