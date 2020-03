Sommeren 2017 kollapset Nouri, da regnet som et av Ajax' mest lovende talenter, på banen.

Det skyldtes hjertestans. Den unge fotballspilleren ble lagt i kunstig koma. Da han våknet, ble det påvist permanent og alvorlig hjerneskade.

I en spesialepisode av det nederlandske talkshowet De Weereld Draait Door, snakker Nouris bror og tidligere lagkamerater om vennens tilstand tre og et halvt år senere.

Broren Abderrahim kan fortelle at Abdelhak nylig er blitt skrevet ut av sykehuset.

– Jeg må si at siden han er hjemme, går det mye bedre enn da han lå på sykehus. Han vet hvor han er, og er tilbake i kjente omgivelser med familien sin. Han er ikke lenger i koma. Han er våken, sier Abderrahim, ifølge flere utenlandske medier som har oversatt innholdet fra talkshowet.

Abdelhak Nouri ble hyllet av fansen og tidligere lagkamerater da Ajax vant serien i fjor. Foto: Robin Van Lonkhuijsen

Broren understreker at Abdelhak fortsatt er veldig avhengig av familien sin, og at det ikke er slik at han kommer seg opp fra sengen.

Tegn til bedring er det likevel.

– På gode dager er det en form for kommunikasjon. For eksempel en bekreftelse ved øyenbrynene hans eller et smil. Men han holder ikke ut så lenge, forteller Abderrahim.

Familien inkluderer ham i samtalene, og han er med når se ser fotball på TV.

– Da ser han på. Du merker at han liker det veldig godt. Han viser mye følelser. Noen ganger er han trist, men ofte smiler han òg, sier broren.

Tre av Nouris tidligere lagkamerater var også med på talkshowet: Steven Bergwijn, Donny van de Beek og Frenkie de Jong. I en video publisert av TV-stasjonen, er trioen tydelig rørt når de snakker om vennen deres. De Jong trekker frem en episode fra i fjor.

Da var han på klubbjakt, og besøkte Nouri på sykehuset. De Jong, som endte opp i Barcelona, spurte vennen sin om råd.

Donny & Frenkie were in tears 😭♥ PRAYING FOR NOURI TO return soon 🙏🏻 pic.twitter.com/j9qZmI3bNH — Zoé 🦋 (@Zoe_H7) March 26, 2020

– Da var jeg fortsatt usikker på hvor jeg skulle dra. Da moren hans nevnte Barcelona, ga «Appie» et signal om at han var enig. Han hevet øyenbrynet. Det var et veldig fint øyeblikk, sier de Jong, ifølge den nederlandske avisen Telegraaf.

Abdelhak Nouri gikk gradene i Ajax' berømte ungdomsavdeling, og hadde slått seg inn i A-lagsstallen da han 20 år gammel kollapset på banen.

I 2018 innrømmet klubben at han ikke fikk førstehjelpen han trengte etter kollapsen. Dem som behandlet ham på banen konsentrerte seg om å åpne luftveiene, og det ble ikke oppdaget tidlig nok at hjertet hans hadde stoppet. Derfor ble ikke hjertestarter brukt tidsnok.

Ajax tok følgelig på seg ansvar for konsekvensene av den utilstrekkelige behandlingen.