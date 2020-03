I hardt rammede Iran har det samlede offisielle antallet koronadøde steget til 2.517.

3.076 nye smittetilfeller er påvist, opplyste det iranske helsedepartementet lørdag. Til sammen 35.408 mennesker er bekreftet smittet.

På sosiale medier i landet skal det ha blitt spredt falske nyheter om at kuren mot viruset finnes i metanol, en alkohol som kan medføre blindhet og i verste fall død.

– Det ryktes at alkohol kan vaske og desinfisere fordøyelsessystemet. Det er feil, sa Javad Amini Saman, lege i Kermanshah i Iran.

I går meldte flere iranske medier at nesten 300 mennesker er døde, og at mer enn 1000 har blitt syke etter inntak av metanol, ifølge AP.

Falske nyheter

Regjeringen i Iran har tidligere fått kritikk for å ikke ha gjort de riktige grepene for å hindre smittespredningen, skriver BBC. Dermed skal det også være en utbredt mistillit til regjeringen i landet.

I sosiale medier i landet skal det ha spredt seg et rykte om at en britisk lærer har kurert seg for koronaviruset, etter å ha drukket en blanding av whiskey og honning. Denne nyheten ble også gjengitt i britiske medier.

– Metanol er svært giftig. Symptomene på at man har fått det i seg er for eksempel kvalme, hodepine, magesmerter og synsforstyrrelser. I verste fall kan man bli blind, havne i koma eller få hjerte- og pustestans og dø, sier professor i toksikologi, Jan Alexander til TV 2.

Toksikologen sier til TV 2 at en dødelig dose med metanol vil være 1 centiliter per kilo kroppsvekt. En person som veier 75 kilo vil dermed dø, om den får i seg 75 centiliter, eller 0,75 liter, med metanol.

Frykten for viruset skal ha ført til at hundrevis av iranere har prøvd å drikke hjemmebrente spriter, som inneholder metanol.

– Kan metanol i teorien ta livet av viruset?

– Metanol i seg selv ville tatt livet av et virus, men det tar jo livet av folk i samme slengen, svarer Alexander.

Alkohol er ulovlig

Det er forbudt å innta og produsere alkohol i Iran. Myndighetene i landet pålegger også at produsentene av metanol legger til en kunstig farge til produktene sine, slik at man klarer å skille den fra etanol, en alkohol som finnes i alkoholholdige drikker.

Selv om produksjonen er ulovlig, finnes det illegale produsenter av alkohol i Iran. Noen av dem tilsetter metanolen blekemiddel, slik at den kunstige fargen forsvinner. Deretter selger de den giftige metanolen, som ordinær drikkbar alkohol.

Metanol bærer hverken smak eller lukt. Stoffet kan føre til skader på flere indre organer, deriblant hjernen. Symptomene på at man har fått i seg alkoholen er blant annet brystsmerter, kvalme, hyperventilering, blindhet og koma.

Metanolforgiftning har vært et problem også før virusutbruddet. I perioden mellom september og oktober i 2018, skal 76 mennesker ha omkommet, samtidig som 768 personer skal ha blitt alvorlig syke, etter inntak av alkoholen.