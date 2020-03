– Det er ikke nok, og mye er veldig uklart

Under en pressekonferanse fredag morgen redegjorde finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V), landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) for en kompensasjonsordning til bedrifter under koronakrisen.

Til stede var også administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, Finans Norge-direktør Idar Kreutzer og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Under pressekonferansen ble det klart at staten vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter som er rammet av koronaviruset.

Andelen anslås å være 10–20 milliarder kroner per måned.

– Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt, sa finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Burde gitt tydeligere beskjed

Finans Norge opplyser at det er finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen.

– Det er finansnæringsnæringens kompetanse og digitale infrastruktur som muliggjør etablering av en slik ordning raskt. Heldigvis har vi i Norge på plass en god digital infrastruktur mellom finansnæringen og offentlige registre som gjør det mulig å lage en heldigital, selvbetjent løsning på kort tid, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Rødt sier det er bra det kommer en bred kompensasjonsordning, men er likevel ikke helt fornøyd med det regjeringen la frem fredag.

– Regjeringen burde gitt en enda tydeligere beskjed spesielt til frisører, tatovører, de som driver seriøst og som jobber i utelivsbransjen, og andre som har blitt tvunget til å stenge ned: Dere vil bli reddet, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

– I tillegg mangler det ett viktig prinsipp. Nemlig at alle må bidra i dugnaden. Selv om mange nå vil bidra, ser vi milliardærer som insisterer på å fortsette som før, sier Sneve Martinussen.

1. nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Hun sier det ikke holder med gode intensjoner i møte med globale eiendomsfond som krever sin husleie, og beskriver det som hull i bøtta som må tettes.

– Derfor krever Rødt nedsatt husleie, både for næringseiendom og boliger. Vi risikerer at ordningen ikke bare sikrer arbeidsplasser, men også at staten subsidierer velstående eiendomsaktører. Vi trenger krisepakker som sikrer arbeidsplasser og de som rammes, men vi må forhindre at penger forsvinner ut i utbytter og gavepakker til de som har mer enn nok, sier Sneve Martinussen.

– En uke til er sent

1. nestleder Sylvi Listhaug i Frp mener regjeringen ga litt for få svar under fredagens pressekonferanse.