FHI kom med sine råd på oppfordring fra Helsedirektoratet, ifølge Dagens Næringsliv.

FHI viste blant annet til Finland som eksempel. Der er barneskolene åpnet igjen for elever fra første til tredje klasse, men det er ikke obligatorisk å komme. Barnehagene er også åpne.

Effekten av å stenge skoler og barnehager er usikker og er kun er aktuelt å vurdere når det er utbredt smitte i samfunnet, mente FHI.

De påpekte at konsekvensene av tiltaket potensielt er store og viste til at mange må være hjemme fra jobb med barna sine, og at effekter på barn må kartlegges.

Helsedirektoratet anbefalte regjeringen å videreføre tiltaket, men at justeringer vurderes, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen tirsdag

FHI mente også at hytteforbudet ikke bør opprettholdes gjennom hele utbruddet, og at det må ses i sammenheng med andre mobilitetsbegrensende tiltak.

De negative konsekvensene anses som små til moderate, men FHI mener at det «bør vurderes om en mulig negativ konsekvens kan være at det i forbindelse med fridager vil bli tettere på samlingssteder i byene enn om man gir anledning til opphold utenfor kommunen».

