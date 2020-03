Norway Chess 2020 skulle etter planen gjennomføres i Stavanger i perioden 1. til 13. juni, men på grunn av usikkerheten rundt koronaviruset er sjakkturneringen utsatt til 3. til 17. oktober, får TV 2 opplyst av arrangøren.

Sjakkturneringen har deltagere fra flere ulike land, og på grunn av koronakrisen er det usikkert hvordan situasjonen er i verden i juni. Avgjørelsen om utsettelse kommer etter felles vurdering fra Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), spillere, lokalet, TV 2 og sjakkturneringens største samarbeidspartnere.

– Utifra den situasjonen som er i Norge og i verdensbildet, så har vi valgt å utsette turneringen, sier Norway Chess-styreleder Kjell Madland til TV 2.

– Hva vil dette si økonomisk for Norway Chess?

– Det som har skjedd med koronaviruset, euroen og det som er, så er dette virksomhetkritisk for oss, som det er for veldig mange andre. Så det har vært en veldig tøff jobb, og det er en veldig tøff jobb som gjenstår. Men vi har valgt å flytte istedenfor å avlyse, fordi vi mener det er det beste alternativet.

Usikkert hvem som blir med

Magnus Carlsen (Norge), Fabiano Caruana (USA), Yan Nepomiatchi (Russland), Ding Liren (Kina), Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike), Levon Aronian (Armenia), Wesley So (USA), Anish Giri (Nederland), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbajan) og Aryan Tari (Norge) var bekreftet til sommerens turnering. Det betyr at ni av verdens beste spillere skulle vært med. Nå pågår arbeidet om å få sjakkstjernene til å delta i høst.

– Nå har vi fått svar fra over halvparten av disse, og de er positive, kan jeg si. Så langt.

– Kan du gå ut med navn?

– Vi har i hvert fall to nordmenn som er positive, og ellers er de andre positive. Det er sterke verdensnavn, kan jeg si.

Kan havne i konflikt med kandidatturneringen

Torsdag ble det klart at Det internasjonale sjakkforbundet stopper kandidatturneringen om å møte Magnus Carlsen i VM. Det er usikkert når den turneringen gjenopptas.

– Vi vet jo ikke kandidatturneringen blir, men vi har vært i kontakt med Fide hele veien i dette og vi håper det er med god margin i forhold til vår turnering. Men det er klart at det er så mye som er uklart for så mange nå, og sikkerhet står høyest for alle. Så derfor må vi bare vente å se, sier Madland.