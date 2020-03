Onsdag ettermiddag gikk en kvinne amok på et kjøpesenter i Pennsylvania i USA. I tillegg til å true andre kunder med å gi dem koronaviruset, hostet hun over hele butikkens frukt- og grøntavdeling. Hun skal også ha gjort dette på flere kjøtt- og bakevarer før hun ble stoppet.

Tviler på at hun var smittet

Hendelsen skjedde ved Gerrity’s Supermarket i Hanover Township.

Nå er hun pågrepet av politiet, og videre siktet for å komme med masseødeleggelsesvåpen- og terrortrusler. Ifølge CNN har USAs justisdepartement uttalt at folk som bevisst forsøker å spre viruset, som har smittet over 83.000 i USA, vil kunne siktes for terror.

Kjøpesenteret stiller seg tvilende til om hun faktisk har koronaviruset, men har for sikkerhets skyld valgt å kaste alle varene hun var i nærheten av. Varene som ble kastet har en verdi på 35.000 dollar, drøye 364.000 kroner.

– Forskrudd spøk

– Selv om det er liten tvil om at det hun har gjennomført er et veldig forskrudd spøk, tar vi ingen sjanser når det gjelder kundenes helse, sier butikkdeleier Joe Fasula i en uttalelse på Facebook.

– Jeg får vondt i magen når jeg tenker på hvor mye mat vi kaster. Det er alltid synd når det skjer, men spesielt nå som folk er bekymret for matvaresikkerheten, fortsetter han.

Ifølge The Philadelphia Inquirer er kvinnens kausjon satt til over en halv million norske kroner.