«VM-feiringen» som aldri skulle funnet sted: – Jeg var sterkt imot det. Jeg følte meg dum

– Forsiktig med brillene mine da!

Slik reagerte Drillo da matchvinner Jostein Flo løftet landslagssjefen i været etter 1-0-seieren på Ullevaal mot Polen 22. september 1993.

Det var den tredje siste kvalifiseringskampen før VM i USA, og Norge toppet den svært tøffe gruppen de var del av. Tusenvis av nordmenn tok til gatene for å feire, Drillo ble nærmest tvunget til å kjøre hest og vogn på Karl Johan og en hel nasjon gikk av hengslene.

Problemet var bare at VM-plassen langt ifra var matematisk sikret, da tøffe bortekamper mot nettopp Polen og Tyrkia gjenstod i de to siste kampene. Jubelscenene ble også tema da TV 2 onsdag tok for seg Drillos utrolige karriere i et totimersprogram til ære for landslagslegenden.

– Hvordan kan du, som en sindig, relativt gjennomtenkt og statistisk beregnende type tillate at vi feirer at vi er klare for et VM når vi ikke er det? lurte programleder Marius Skjelbæk.

– Tillate og tillate! Jeg var sterkt imot det, og argumenterte kraftig for at det der er idioti. «Vi er jo langt ifra klare.» Allikevel ble det tog. Det var helt håpløst. Jeg likte meg veldig dårlig, sier Drillo i dag.

Status i gruppen var at seieren over Polen betød at alt lå til rette for norsk deltakelse i VM for første gang siden 1938, men faktum var at kun tre poeng skilte til England, fire til Nederland og fem til Polen.

– Vi er ikke i nærheten av klare. Det er masse som kan gå galt fortsatt, sier Erik Thorstvedt, norsk keeper den gangen, før Drillo avbryter sin en gang så betrodde førstemålvakt:

– Det er helt på trynet!

Drillo mener det var pinlig

Thorstvedt mimrer om åpen karjol på Karl Johan og tusenvis av mennesker som feiret noe som ikke var i boks, mens Drillo forteller åpent om at han mislikte situasjonen.

Norges kvalik før 1994-VM: Norge, 16 poeng Nederland, 15 poeng England, 13 poeng Polen, 8 poeng Tyrkia, 7 poeng San Marino, 1 poeng

– Jeg følte meg veldig dårlig. Og dum.

– Gjør det fortsatt vondt å snakke om i dag?

– Nja. Nå gikk det jo bra, men altså det trengte det ikke. Det kunne gått til helsike dette her. Det gjorde det jo ikke, så derfor så går det jo an å snakke om det i dag også. Men det var egentlig pinlig, sier 77-åringen.

Se video av hendelsene - som Marius Skjelbæk beskriver som «Egil Olsen, nesten som Tre nøtter til Askepott-kongen, ridende gjennom Karl Johan uten at vi er klare for VM» i videovinduet øverst!