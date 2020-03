Torsdag kveld er det registrert 81.321 personer med koronasmitte i USA. Landet har dermed passert Kina, og har nå flest smittetilfeller i hele verden.

Over 1100 dødsfall er registrert som følger av viruset, viser tall fra New York Times og Worldometers.

Sender skip

Bare det siste døgnet har 100 personer mistet livet i New York.

Under en pressekonferanse torsdag kveld orienterte USAs president Donald Trump om situasjonen i landet. Der ble han blant annet spurt om det er forventet at smittetallene i USA nå har passert Kina.

– Jeg vil si at det er en stor anerkjennelse til vår evne til å teste folk. Det er ikke godt å si hva tallene i Kina egentlig er, sa presidenten.

Trump sa også at han sender et skip full av medisinsk utstyr for å bistå sykehusene i New York. Skipet kan også brukes som et sykehus. Skipet er ventet å ankomme storbyen mandag i neste uke.

– Tror det vil skje raskt

Presidenten har tidligere sagt at han håper landet er oppe igjen før påske. Guvernøren i New York Andrew Quomo har sagt at dette er urealistisk, da storbyen er ventet å nå en smittetopp i påsken.

Trump er likevel optimistisk på at dette er mulig.

– Landet vårt er nødt til å komme tilbake på jobb. Jeg tror det vil skje ganske raskt. Vi har hatt stor progresjon de siste dagene.´