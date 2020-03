Mye tyder på at mange nordmenn kommer til å ta årets sommerferie her hjemme.

I den forbindelse har vi et lite, men forhåpentlig godt, tips å komme med.

For hva med å rett og slett ta en hyggelig biltur i rolig tempo, stoppe der det passer og nyte det å være underveis, vakker norsk natur, hyggelig småveier, fuglekvitter, lokale severdigheter, en like lokal baker som i tillegg til fersk og velduftende bakst også har god kaffe?

Om du skulle falle for dette, har vi også det vi mener er et godt biltips for turen. Forleden ble denne mildt sagt sjarmerende VW camping-Transporteren lagt ut på finn.no

Hele bilen er jo et nostalgisk flashback og en reise bakover i tid. Til den den gangen bensinen var rød og luktet godt, bilmusikken kom fra en skurrete bilradio, ingen hadde mobiltelefon og internett og GPS fortsatt var noen årtier unna.

Et papirkart fra den lokale BP-stasjonen var det man trengte for å finne fram. Bilen er fra en tid da verden var et litt langsommere sted.

Kveldsstund ved et stille fiskevann. Ser ikke så ille ut dette? Faksimile fra finn.no

Hippiebuss

Har du sansen for dette, så her du virkelig muligheten nå. Denne VW Camperen er fra 1965 og den er dermed den første og det vi kan kalle ur-Transporter fra VW. En bilmodell som faktisk fyller 70 år i år.

Dette er en bil som var et veldig viktig supplement til Bobla. De langt fleste var varebiler og pickuper primært for næringsvirksomhet og lettere distribusjon, men også noen personbiler og busser så dagens lys. Og ikke minst var VW tidlig ute med å kunne tilby campingvarianter av den trofaste sliteren og arbeidsgampen av en bil.

I ettertid har disse bilene blitt smått legendariske. Ikke minst er den kjent som "Hippiebussen". Sent på 60-tallet og utover på 70-tallet var godt brukte, ofte kostmalte eksemplarer med en gjeng glade og fargerike ungdommer i slengbukser ombord. Som kanskje også røykte ting man ikke fikk kjøpt på Narvesen ... Kanskje har denne, med sin amerikanske bakgrunn, også hatt sin del av Flower power-perioden? Den har nemlig bakgrunn fra USA og Seattle-området. Til Norge kom den i 2015.

Denne Transporteren ble hevdet å være eldst i verden

En smakebit av interiøret i VW-Camperen. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Er klar for tur

Nå er den til salgs her i Norge og klar for nye eventyr!

Denne bilen er etter det vi forstår av annonsen ikke original camping-bil, men ombygget i etterkant. Men med popup-tak, vinduer som kan åpnes mulighet for fortelt, kjøkken med rødspritbrenner, senger, skap og kjøleskap. Det hele ser herlig patinert og tidsriktig ut.

Selger er ærlig på at bilen ikke er helt perfekt Det kan finnes noe rust, men ut fra bildene synes vi den ser overraskende bra ut, den er ikke strøken i lakken og den kan hoppe ut av revers.

Men alt i alt ser dette ut som en bil som definitivt kan brukes som den er og som kan oppgraderes og fikses litt opp underveis. Det er nok også en bil, med tanke på alder, som krever en eier som ikke har ti tommeltotter hvor alle er plassert midt i hånda.

VW Transporter: Nå gjør den comeback, som elbil – og blir svindyr

Originalt reklamebilde fra VW i god 60-talls-stil.

Klassiker og samlerobjekt

Bilen er definitivt en klassiker og et samlerobjekt som vil gi deg masse oppmerksomhet når du kommer putrende med den. Her ligger alt til rette for hyggelig ferietur, allerede i år. Vi forstår at dagens eier har brukt den daglig i sommerhalvåret.

De siste årene har Transporter hatt voldsom økning i popularitet og en bortimot uforståelig prisøkning. Eldre Transportere av "riktig" type, det vi si buss med takvinduer og campingbiler, kan man fort måtte bla opp sekssifret beløp for.

Denne får du for 350.000 kroner. Ja, det er mye penger for en gammel VW som byr på 42 hestekrefter. Men mye tyder på at disse ikoniske bilene er en relativt trygg investering. Sjel, sjarme, karisma og mye oppmerksomhet får du med på kjøpet.

Vi håper bilen finner en nye eier som tar den med på ferietur. Vi andre får hilse og vinke når vi møter den på en svingete landevei, på vei inn i solnedgangen ...

Video: En bil-legende tar farvel