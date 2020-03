Chelsea-stjernene tok egne grep da ingen tok ansvar

Da Maren Mjelde og Maria Thorisdottir kom tilbake fra Algarve Cup med landslaget for drøye to uker siden, var verden i ferd med å bli snudd på hodet.

– Da vi reiste fra Algarve fikk vi beskjed om å ta med oss doruller, for det finnes ikke dopapir her. Det må jo være tull, tenkte vi, forteller Mjelde.

Da hun og lagvenninnen ankom London, satte de seg i selvvalgt isolasjon i to uker, lenge før Boris Johnson kunngjorde strenge tiltak mot korona.

– Vi har fulgt mye med på hva som har skjedd hjemme, hvor strengt det har vært der og snakket med familie og venner. Så vi gjorde våre tiltak egentlig ganske mye før det begynte å skje her, sier Mjelde.

– Vi visste jo at det kom til å komme hit på et tidspunkt uansett, og de tok jo til fornuften til slutt, sier Thorisdottir.

Mens Chelsea-lagvenninne Guro Reiten har valgt å reise hjem til Norge, er de to andre fast bestemt på å bli værende i London.

– Vi har to firbeinte som også burde vært med hjem, men det er vanskelig når grensene er stengt, flybillettene koster en formue og det tar 26 timer å komme seg hjem, da er det nesten ikke verdt det. Vi får ikke sett familie og venner uansett, vi må jo rett i karantene. Da synes jeg egentlig det er greiest å være her, sier Thorisdottir.

Håper å få avslutte sesongen

Alle treninger og kamper er satt på pause inntil videre. Jentene trener på egen hånd hjemme i stua eller ute i parken.

– Vi har innsett at det er en grunn til at vi valgte å drive med lagidrett, sier Thorisdottir.

– Det å trene alene hver dag, det er tøft altså. Jeg beundrer de som klarer det, sier Mjelde.

Chelsea ligger på andreplass i Women's Super League, ett poeng bak Manchester City, med syv kamper igjen å spille.

TRENER: Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. FOTO: Olof Andersson.

– Vi har lyst til å avslutte den sesongen vi har begynt på, vi ligger jo godt an. Det store målet var å spille Champions League neste år. Nå er ting så uvisst. Jeg håper jo først og fremst at ting roer seg ned, at de får kontroll på dette her. At det er forsvarlig å begynne og spille igjen, sier Mjelde.

Særlig spillesugen er Thorisdottir, som nettopp er tilbake fra skade.

– Det er typisk det da, jeg har vært ute hele sesongen, når jeg endelig er tilbake og klar, blir jeg satt på sidelinja igjen. Denne gangen var det jo en annen grunn for det. Men da har jeg god tid nå til å bygge opp en skikkelig bra form, så jeg er enda bedre rustet når vi starter opp igjen.