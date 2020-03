I går ble Chelseas spanske ving Pedro sitert på at han forlater Chelsea når kontrakten går ut i mai.

Torsdag har han rykket ut og dementert opplysningene.

– Som mange vet løper kontrakten min ut i mai, men jeg har fortsatt ikke snakket med klubben om den forlenges eller ikke, sier han til klubbens hjemmeside.

– Jeg har sett mange meldinger fra Chelsea-fans som sier farvel og takker meg for tiden i klubben. Det setter jeg pris på, men jeg vil også fortelle fansen at kontrakten min løper ut og at jeg må fortsatt må prate med klubben.

– Jeg vet ikke om jeg vil fortsette å spille her eller ikke. Den samtalen har vi ikke hatt ennå. Men jeg har ikke signert for en annen klubb. Jeg tilhører Chelsea. Jeg har en kontrakt, sier Pedro.

32-åringen utelukker ikke at han blir værende.

– Ønsket mitt er å bli, men vi vet ikke hva som vil skje. Jeg må prate med klubben. La oss se hva som skjer, fortsetter han.

Skal man tro lekkede FIFA-dokumenter som Reuters har fått tilgang til, kan det ta en stund før Pedro eventuelt forlater Chelsea.

FIFA har satt ned en arbeidsgruppe for å takle korona-utfordringene som kommer på løpende bånd. Ett av forslagene til arbeidsgruppen er å forlenge utløpende kontrakter samt utsette overganger som allerede er i boks dersom ligaene ikke blir ferdigspilt i sommer.

Dermed kan Chelsea bli tvunget til å beholde kantspilleren om det skulle vise seg at klubben ikke ønsker å forlenge. Også Willian kan bli værende i klubben i noen måneder ekstra.

Dersom arbeidsgruppens forslag blir realitet, vil det også innebære at Ajax-stjernen Hakim Ziyech ikke blir Chelsea-spiller 1. juli. Dette forutsetter at verken den nederlandske eller den engelske serien er ferdigspilt på det tidspunktet.