Tømte brannslokkings-apparat i lungene til kollega

Den 15. august i fjor gikk 36-åringen over gårdstunet der han bor, og bort til leiligheten som tilhørte hans nabo og kollega. Han var sterkt beruset.

De to jobbet i samme butikkjede, og hadde kjennskap til hverandre.

Inne i leiligheten ble den 61 år gamle kollegaen utsatt for grov vold med en stump gjenstand, før 36-åringen tømte hele innholdet i et brannslokkingsapparat i lungene hans.

Mannen har nektet å forklare seg for retten, og det har ikke lykkes i å avdekke et motiv for drapshandlingen.

«Har sovnet og har det godt»

Rettssaken mot 36-åringen begynte den 2. mars i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Den da tiltalte 36-åringen møtte og nektet straffskyld. Han har fortalt i politiavhør at han ikke kan forstå at han skal ha gjort noe slikt.

Dommen er derimot knusende, og retten mener det ikke er tvil om at 36-åringen drepte sin kollega og nabo.

Selv om mannen ikke har ønsket å forklare seg i retten, snakket han med flere personer like i etterkant av drapet.

Først snakket han med flere vitner, som forklarte i retten at 36-åringen sa at han hadde vært i slåsskamp med den avdøde 61-åringen. Til et vitne skal han ha sagt at «NN (den avdøde 61-åringen, journ. anm) har sovnet, og har det godt».

Ingen tegn til slåsskamp

Vitnet ringte nødetatene, og da politiet ankom stedet fant de 36-åringen, tydelig beruset, sittende blodig i trappen der han bor. Han skal da ha signalisert at politibetjentene burde sjekke ut leiligheten til 61-åringen.

Den ene politimannen gikk inn i leiligheten, og fant kroppen til 61-åringen. Han var aldri i tvil om at han var død. Ved siden av kroppen lå det et brannslokkingsapparat.

Det var sentralt i bevisførselen å dokumentere nøyaktig hva som drepte 61-åringen.

I dommen beskrives det at mannen ble utsatt for grov vold med en stump gjenstand. Retten antar at det dreier seg om brannslokkingsapparatet.

Likevel har obduksjonsrapporten slått fast at mannen døde av kvelning.

Brannslokkingsapparatet ble undersøkt av kriminalteknikere, og var så godt som tomt. I tillegg ble det funnet pulver fra apparatet i 61-åringens lunger og nese, og i magesekken.

Politiet har ikke avdekket spor etter slåsskamp på stedet.

36-åringens forsvarer, Kåre Lund, sier til TV 2 at motiv var et tema under rettsforhandlingene, men at verken politiet eller retten har lykkes i å finne et.

– Det har ikke vært noe konflikt mellom disse to, sier Lund.

Tidligere domfelt

Den nå drapsdømte 36-åringen er to ganger tidligere dømt for vold. Han hadde sonet ferdig den siste fengselsdommen kun kort tid før han begikk drapet i august.