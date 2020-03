Massepermitteringene på grunn av koronaviruset treffer håndball-ekteparet Camilla Herrem og Steffen Stegavik med full kraft. De to har til sammen fire jobber, og er nå permittert fra tre av dem.

– Herregud, det er helt vilt, sier landslagsveteranen til TV 2.

– Det er vel ingen som hadde sett for seg denne situasjonen. Og usikkerheten er det som er vanskeligst. Vi vet jo ingen ting.

Herrems klubb Sola permitterer fra 1.april. Nå er det kun to av 24 eliteklubber, Vipers og Fyllingen, som ennå ikke har permittert noen i det hele tatt.

Spesiell situasjon

Ektemann, Steffen Stegavik, er permittert fra Nærbø der han nå gir seg som spiller.

I tillegg jobber han som rådgiver og instruktør for Blodstrupmoen, som driver med førstehjelpskurs og hjertestartere, men er permittert fra den jobben også.

– Jeg har to arbeidskontrakter på til sammen 150 prosent, men NAV betaler jo ut 60 prosent av 100, så det er en spesiell situasjon, sier Stegavik.

– Men det er folk som har det verre enn meg. Nå blir det å gå hjemme og leke med lille Theo (sønnen) og la dagene gå, det er jo positivt, forteller han i podkasten «Kommentatorbua».

Stegaviks kommende arbeidsgiver, Sola, har også permittert sine.

– Dette er jo kjipt, sier Herrem.

Jobb uten all verden å gjøre

Hun valgte nettopp å forlenge kontrakten med Sola i to år, og får ektemannen som trener kommende sesong. I tillegg jobber hun på en håndballinje på videregående skole.

– Der er jeg ikke permittert ennå, men vi har jo ikke all verdens å gjøre i øyeblikket, sier hun.

– Det er langt fra optimalt dette. Vi har jo ting som skal betales, men heldigvis har vi spart opp en reserve så det er ingen krise nå. Jeg tenker mer på de som mister det meste, og de som driver for seg selv, de har det ikke lett.

Får balltrening

Så selv om familien Herrem/Stegavik har fått sin dose med permitteringer, og vel så det, så blir det lite klaging.

– Det er folk som har det verre enn oss. Jeg føler ikke at retten vår til å klage er stor når vi vet hvor tøft det blir for mange framover. Og jeg er jo en optimist. Jeg håper jo at ting begynner å rulle så vidt i mai, sier Camilla Herrem.

I mellomtiden holder hun seg i form på hjemmebane som alle andre, og får litt balltrening ved å kaste med sønnen Theo.

– Jeg står mest i mål, men kommer ikke til å avslutte karrieren der. «Minsten» begynner å få til bra kast. Jeg slipper inn en del, avrunder Herrem med et smil.