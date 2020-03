På regjeringens pressekonferanse torsdag ettermiddag ba utenriksministeren nordmenn i utlandet forberede seg på at de kan bli værende der lenge.

– Muligheten vi har til å bistå nordmenn med å komme hjem, blir mer begrenset etter hvert som mulighetene rundt oss også snevres inn. Det gjelder også for andre lands myndigheter, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Venninnegjengen fra Bergen har prøvd siden 14. mars å komme seg hjem fra byen Cusco i Peru, etter at norske myndigheter oppmodet norske borgere om å reise hjem fra utlandet.

Etter flere dyre ombookinger av flybilletter ble 19-åringene stående fast sammen med flere hundre andre på flyplassen i Cusco.

– De som jobbet der bare forlot skrankene, og det var til slutt ingen hjelp å få.

Peru forlenger portforbudet

Peru innførte portforbud 16. mars. I dag fikk jentene beskjed om det blir forlenget fram til 12. april.

– Det er ekstremt tungt å tenke på, spesielt nå som vi har telt ned dager til karantenen skulle være over, som opprinnelig var 31. mars, sier en av jentene, Frida Aasen Aukland.

Så langt er det i underkant av 600 registrerte smittede personer og ni døde i landet. Nå er venninnegjengen redd for at de må bli der over en lang periode.

– Det er knapt med helsehjelp hvor vi er nå hvis vi skulle blitt syke, og vi er redde for hva som kan skje hvis det blir nasjonal krise i landet, sier Aukland.

Når jentene har vært i kontakt med Utenriksdepartementet i Norge, har de blitt fortalt at det ikke forekommer noen løsning for øyeblikket.

– Canada har klart å hente borgere ut av Peru, så vi håper jo inderlig at ressurssterke Norden snart vil klare å hente oss hjem, sier Aukland.

– Prøver å finne løsninger for Peru

Utenriksministeren sa på pressekonferansen torsdag at Norge samarbeider tett med nordiske land og EU om å få hente borgere hjem

– For eksempel arrangerte tyske myndigheter tidligere i uken hjemreise for tyske borgere i Gambia. Der klarte vi å få plass til noen norske borgere. Vi prøver å finne slike løsninger i lignende land, som for eksempel Peru, sa Søreide.

Samtidig pekte hun på at slike felles flyvninger med andre nordiske land er vanskelig å få til på grunn av de strenge restriksjonene.