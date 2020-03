Sander Sagosen (24) gjestet nylig Adresseavisens podcast Rasmus&Saga. Der fortalte håndballstjernen om den voldsomme rivaliseringen mellom ham og Alexander Sørloth (24) i oppveksten.

Sørloth og Sagosen var de store profilene i henholdsvis Strindheim og Charlottenlund. Det gikk både i håndball og fotball. Sagosen var en habil fotballspiller, og han ble sågar tatt ut på kretslaget. Det som betydde mest var imidlertid kampene mot Sørloth og Strindheim.

– Vi spilte masse mot hverandre. Vi var hele tiden i krig og var ikke gode kompiser. Strindheim var hat for Charlottenlund. Det har roet seg litt når vi er blitt eldre, men Strindheim-CSK var alltid hatoppgjør, forteller Sagosen.

– Verden raste sammen

PSG-proffen beskriver Sørloth som like god i håndball som han selv mente han var i fotball. Sørloths fysikk gjorde ham til en fryktet spiller på parketten.

– Vi var utpreget de bedre både i håndball og fotball. Det var naturlig at vi knivet mot hverandre. Det var ikke sjelden én av oss gikk skrikende hjem fra en fotballkamp. Da var det helt kaos. Verden raste sammen. Så hadde vi 14 dager før vi skulle møte dem i håndball. Da var det ny fest. Det var morsomme tider, mimrer Sagosen.

Sørloth bekrefter at rivaliseringen var enorm.

– Det er riktig det han forteller, ja. Hehe. Jeg taklet ikke å tape rett og slett, så da ble det noen tårer. Men det skal sies at vi sjelden tapte, så det var ikke så ofte, skriver han til TV 2 med et glimt i tommelen.

– Det var voldsom kniving, spesielt på håndballbanen. Vi møttes i flere finaler der det var stappfull hall i Trondheim spektrum. Det var en veldig artig tid.

– Var du en bedre håndballspiller enn Sagosen?

– Det blir feil å si at jeg var bedre. Vi lå på rundt samme nivå, hevder Sørloth.

I ungdomsårene valgte den nåværende Tyrkia-proffen å satse på fotball. Sagosen valgte håndball. Ingen av dem angrer nok på det i dag.

Håndballprofilen er for tiden hjemme i Norge. Han dro fra Paris for knapt to uker siden på grunn av koronavirus-situasjonen.

Ikke imponert av Neymars styrketrening

Sagosen er inne i sine siste måneder som Paris St. Germain-spiller. Fra sommeren av bytter han klubb til tyske Kiel. Pussig nok kan det være han er Kiel-spiller når sluttspillet i Champions League avvikles. Da kan han potensielt møte gamleklubben i Final 4.

I podcasten prater Sagosen også om forholdet til fotballspillerne i PSG. 24-åringen forteller at det er veldig adskilt, men at det hender de dukker opp på hverandres kamper.

Sagosen tror ikke Neymar ville overlevd lenge på håndballbanen.

– Han skulle fått litt juling i hvert fall. Jeg har sett litt på Instagram når han driver styrketrening. Det er ikke akkurat skremmende, ler han.