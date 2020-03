Det har stormet i svensk langrenn denne uken etter Stina Nilssons sjokkbeskjed om at hun skifter idrett til skiskyting.

I går kom beskjeden om at to trenere er ferdig, og Expressen har bragt til torgs opplysninger om at flere løpere vurderer å forlate landslaget.

Nå løfter den svenske skiyndlingen Frida Karlsson (20) på sløret.

– Alle vet at det har vært litt bråk i organisasjonen. Det er klart at det har påvirket oss alle i større eller mindre grad. Litt påvirket er man blitt, men det gjelder å ha fokus på seg selv og det man skal gjøre, sier Karlsson til Expressen.

Ifølge den svenske avisen har misnøyen dreid seg om hvordan treningsleirene har vært lagt opp, hvilket fokus som er lagt på styrke- og melkesyretrening og hvordan stemningen i laget er.

Ønsker mer innflytelse

Karlsson, som har en egen personlig trener i Per Nilsson, bekrefter at det er ting å gå på i hvordan de samarbeider med landslagstrenerne.

– Helst skulle jeg sett at vi la en plan sammen for treningsleirene, slik at det passer inn i måten alle tenker på.

Therese Johaugs overkvinne fra tremila i Holmenkollen i år svarer bekreftende på at løperne ønsker mer innflytelse på avgjørelsene som tas enn tidligere.

– Ja, jeg skulle gjerne se at det var litt mer slik.

Avfeier løperflukt

Stemningen innad i laget, og at flere skal vurdere å forlate landslaget, er imidlertid ikke noe hun kjenner seg igjen i.

– Nei, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg føler at vi er et sterkt landslag og det ville vært best om alle kunne jobbe sammen fremover, slår hun fast i intervjuet som blir slått stort opp i Sverige.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad sa tidligere i uken at svensk langrenn står overfor en potensiell stor krise. Det er ikke bare dårlig for Sverige.

– Jeg håper de får orden på det, for Norge trenger et sterkt Sverige. Russerne vil få et helt lag tilbake fra fødselspermisjon, amerikanerne har et sterk kvinnelag og Tyskland blir stadig sterkere. De er jevnere enn på mange år bak Johaug, men det er ingen tvil om at vi trenger Sverige. Det er nordiske grener det heter. Alt som er negativt for Sverige, er negativt for norsk og internasjonal langrenn, sa Skinstad.