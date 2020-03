– Situasjonen er eksepsjonell over hele verden, sa utenriksministeren på pressekonferansen klokken 16 torsdag.

Den siste tiden har UD blitt kontaktet av nordmenn som sitter strandet over hele verden. Stengte grenser og kansellerte flyvninger gjør sitt for at det er vanskelig å komme seg hjem.

Frem til 14. april råder UD til å unngå alle reiser som ikke er helt nødvendige, men åpner for at rådet kan forlenges.

– Slik situasjonen er nå blir det bare verre og ikke bedre, sa Søreide.

– For oss i utenriksdepartementet har det høyeste prioritet at folk ute på reise kommer trygt hjem. Vi jobber på spreng med å hjelpe så mange som mulig, men vinduet som åpner for reiser lukker seg raskt, og vi vil ikke kunne bistå alle som ønsker å komme hjem nå umiddelbart, sa utenriksministeren.

Må være forberedt på å bli værende

UD mottar nå cirka 1000 henvendelser i døgnet, og 90 ansatte jobber med å gi informasjon til de som er på reise, og deres pårørende.

Men mulighetene for å komme seg hjem blir stadig mindre, og Søreide sier nå at flere nordmenn må være forberedt på å bli værende i landet de oppholder seg i frem til grenser og luftrom åpnes opp igjen.

– Muligheten vi har til å bistå nordmenn med å komme hjem, blir mer begrenset etter hvert som mulighetene rundt oss også snevres inn. Det gjelder også for andre lands myndigheter. Flere nordmenn må derfor forberede seg på å bli værende i landet de befinner seg i fram til det blir mulig å reise, sa Søreide.

Søreide oppfordrer alle som er i utlandet til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at UD lettere kan gi informasjon til de som er strandet.

Reis hjem nå, om du kan

Utenriksdepartementet og samferdselsdepartementet har samarbeidet med flyselskaper med å få nordmenn hjem. Det samarbeidet utvides nå fra 31. mars til 1. mai.

– Det vil likevel avhenge av at luftrom er åpne, og at flyplasser er åpne, sier Søreide, og kommer med en tydelig oppfordring til de som befinner seg i utlandet.

– De som har mulighet til å reise med en kommersiell flyvning bør gjøre det nå.

UD jobber også med andre nordiske land for å samarbeide om å få hjem nordiske borgere, men utenriksministeren varsler at ikke alle nordiske borgere vil få anledning til å reise hjem umiddelbart.

Til de som vurderer å reise på påskeferie til steder det fortsatt er mulig å fly til, har utenriksministeren en klar oppfordring.

– Hvis man likevel velger å reise, må man være inneforstådt med at norske myndigheter ikke kan hjelpe deg hjem.