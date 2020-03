USA har på kort tid blitt et av landene som er hardest rammet av koronaviruset i verden.

Med et samlet dødstall på 1.037, er landet på en sjetteplass over antall døde. Bak Frankrike, Iran, Kina, Spania og Italia.

Og det er metropolen New York som har blitt selve episenteret for koronautbruddet i USA. Nærmere én tredjedel av dødsfallene har skjedd her.

– Fullstendig overveldet

Under en pressekonferanse onsdag kveld sa president Donald Trump at New York er deres største problem akkurat nå.

– Jeg gjør mitt ytterste for å sørge for at byen kommer seg gjennom denne utfordringen, sa Trump videre.

Steve Kasspidis jobber ved Mount Sinai sykehuset i bydelen Queens i New York. I et intervju med britiske Sky News gir han følgende beskrivelse av hverdagen på sykehuset:

– Det er et helvete. Folk kommer inn, de blir intuberte, de dør, og det skjer igjen og igjen. Systemet er fullstendig overveldet over alt, sier Kasspidis til kanalen.

Sammenligner med terror

Legen går så langt som å sammenligne koronavirus-pandemien med terrorangrepet 11. september 2001, hvor over 3.000 mennesker ble drept da to fly styrtet inn i World Trade Center.

– 11. september var ingenting sammenlignet med det vi ser nå. Da ventet vi på pasienter som aldri kom, nå fortsetter de bare å komme, sier Kasspidis.

Det siste døgnet er det registrert 100 nye dødsfall i New York. Dermed har det totale tallet på døde i New York økt til 385, det opplyste guvernør Andrew Cuomo på en pressekonferanse torsdag.

^

Hvert eneste sykehus i New York har blitt bedt om å øke sengekapasiteten sin med 50 prosent, for i øyeblikket mangler byen rundt 90.000 senger i forhold til hva de har spådd de kommer til å trenge.

Bygger nye sykehus

Ved Mount Sinai-sykehuset i Queens har de brukt en del av resepsjonsområdet sitt for å lage en provisorisk avdeling. Hver minste lille plass blir brukt.

På onsdagens pressekonferanse sa Donald Trump at de er i gang med å bygge nye sykehus og medisinske sentre for å øke kapasiteten.

– Det er vanskelig å ikke være fornøyd med den jobben vi gjør nå.

Amerikanske myndigheter har også startet jobben med å skaffe 9.4 millioner respiratorer, munnbind, smittevernutstyr og hansker til sykehusene i landet.