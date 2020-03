Koronakrisen rammer ikke bare de små klubbene rundt omkring i Europa. Også Barcelona begynner å merke det økonomiske trykket.

President Josep Bartomeu prøvde å overbevise spillerne om å gå ned i lønn i perioden Spania er i lockdown, riktignok ikke like mye som de andre lagene i klubben. Der basketballspillerne måtte gå ned rundt 70 prosent i lønn, ville Bartomeu forsøke å få fotballaget til å gå ned rundt 50 prosent i lønn. Grunnen til forskjellen er at fotballstjernene genererer vesentlig større inntekter for klubben.

To tredjedeler av budsjettet går til lønn

Presidentens forsøk var fånyttes. Spillerne ønsket ikke å gå med på forslaget, skriver AS. Det var vilje til å gå ned i lønn, men ikke så mye som Bartomeu foreslo.

Nå vil Barcelona søke om å permittere spillerne midlertidig, slik de er i sin fulle rett til etter det spanske regelverket (ERTE). I midten av mars erklærte Spanias statsminister Pedro Sánchez to ukers unntakstilstand for å hanskes med koronaviruset. Spania har siden forlenget unntakstilstanden til 12. april.

Barcelona er i en presset situasjon økonomisk. 66 prosent av fjorårets budsjett gikk med til å lønne spillerne.

Redningsplan

En kassakreditt på rundt seks milliarder kroner i spanske banker skal hjelpe spanske fotballklubber gjennom koronakrisen.

Kamper uten tilskuere og suspenderte ligaer har sendt fotballklubber verden over i kne økonomisk.

Det er hjelp på vei til dem som er spanske. Spanias Fotballforbund (RFEF) har lansert et redningsplan ved hjelp av landets egne banker.

Bankene har lagt opp til at klubbene har tilgang på en kassekreditt verdt 500 millioner euro.

– Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd til profesjonell fotball, sier RFEFs president Luis Rubiales.

Kassakreditten er tenkt til de to øverste ligaene. Pengene kan tilbakebetales innen fire, fem eller seks år.

Den siste kampen i La Liga ble spilt 10. mars. Ingen vet når den neste blir spilt.