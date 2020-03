Disse skal vurdere om korona-tiltakene er verdt kostnaden

12. mars endret Norge seg, da de mest inngripende restriksjonene man har sett i fredstid ble satt inn i det norske samfunnet.

Frem til nå anslår man at krisetiltakene som regjeringen har bevilget har kostet 280 milliarder kroner.

Nå har regjeringen etablert et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene som er innført i det norske samfunnet.

Sagt med andre ord: Finne ut om de tiltakene vi nå har innført, er verdt dét.

Effektive tiltak

Utvalget skal ledes av økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Svein Holden.



Under kan du lese mer om hvem han får med seg i dette arbeidet.

Det disse ni personene kommer fram til, skal overleveres til regjeringen den 6. april. To dager skal regjeringen presentere hva som vil skje med Norge etter påske.

– Utvalget består av eksperter på kost-nytte-beregning. Deres rapport vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag, sier Bjørnar Angell, seniorrådgiver i finansdepartementet til TV 2.

– Vi må ha effektive tiltak for å håndtere pandemien, men med minst mulig negative økonomiske virkninger for samfunnet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

De restriksjonene som nå er innført i det norske samfunnet, varer frem til 13. april. Hva som skjer etter det, vil blant annet avhenge av hva disse ni kommer frem til:

– Aldri vært med på så hurtig utvalgsarbeid

– Det er et krevende arbeid vi skal i gang med, fordi det er mange forhold som kommer inn i vurderingene våre. Dette har betydning for mesteparten av økonomien i Norge, men den blir også påvirket av andre land, sier Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo.

Han skal lede arbeidet til utvalget som må arbeide på rekordtid.

– Man pleier på å si at et utvalgsarbeid som tar seks måneder er hurtigarbeid. Jeg har aldri vært med på et utvalgsarbeid som må skje så raskt som nå, sier han.

– Vil dere klare å levere forsvarlige anbefalinger på så kort tid?

– Vi må ha en ambisjon om å gi en så forsvarlig anbefaling som mulig i lys av den informasjonen vi har tilgjengelig. Samtidig er det slik at alle beslutninger som har blitt tatt om dette har vært basert på mangelfull informasjon. Det vil også i noen grad være usikkerhet omkring de beslutninger som vi tar fremover, sier økonomiprofessoren.