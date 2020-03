– Må forberede oss på italienske tilstander

KRISE: Rasmussen har koblet opp denne respiratoren, slik at den kan behandle to pasienter samtidig.

– Kanskje mer alvorlig enn fryktet

I Folkehelseinstituttet sin rapport, som ble publisert tirsdag, vises det tre ulike scenarier for hvordan korona-viruset kan komme til å spre seg i Norge.

Modellen er utformet med tre ulike smittetall, som FHI kaller reproduksjonstall. Et smittetall vil si hvor mange personer en korona-smittet person sprer viruset videre til.

Smittetallene som FHI legger til grunn i sine beregninger er 2,4, 1,3 eller 0,9.

Med et smittetall på 2,4, som FHI legger til grunn at skjedde før det ble innført tiltak, skulle man den 28. mars hatt 60 (45-80) personer på intensivbehandlingen.

Tallet er nå høyere, ifølge tallene fra FHI torsdag. Der kommer det frem at det er totalt 93 personer med bekreftet smitte som har vært innlagt i intensivenhet. Av disse er 68 inneliggende.

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere i statistikk og tall, men når vi nå 2-3 dager før tiden når estimerte tall for intensivpasienter, så viser kanskje dette at det er mer alvorlig enn fryktet og at kanskje ikke har det kontrollen vi ønsker vi hadde. Jeg vil stresse alle til å forstå at vi har en plikt til å forberede tilstander vi ser i utlandet, sier Rasmussen.

Gjort klar psykologer

Rasmussen sier folk flest må forstå at det nå er alvor.

ULIKE SLUSER: Vestre Viken Drammen sykehus har flere pasienter under korona behandling. Alle som skal inn på sykehuset må sjekkes. Foto: Terje Bendiksby

– Dette gjelder folk flest – det betyr at vi må holde to meter avstand, vaske hendene, ha god hostehygiene og unngå forsamlinger. Nå er det viktig at vi tar de forholdsreglene vi får fra myndighetene. Det er ikke farlig å være litt mer forsiktig enn vi får beskjed om, sier han.

Han legger til at innsatsen som nå legges ned i samfunnet er fantastisk.

– Det er ikke bare leger og sykepleiere som skal profileres. Det er helt essensielt at vi får hjelp av alle i sykehuset og samfunnet. Vi hadde ikke klart oss uten de som lager mat, vasker, ingeniører og snekkere som gjør om rommene våre klare i rekordtempo. Vi har også koblet på et team med psykiatere og psykologer. Vi kan komme i situasjoner vi ikke er forberedt på, og ta tøffere avgjørelser enn vi er vant til. Derfor er det viktig at de ansatte har god støtte. Det er helt essensielt at vi får dette til sammen, sier Rasmussen.