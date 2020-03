Erlik Oslo-selger fortviler: – Mye hardere på gata nå

– Selgerne er jo en stor gruppe og vi har ikke kontakt med de fleste av dem i en sånn situasjon som dette, så vi har jo heller ikke mulighet til å dele ut penger, det er liksom ikke det vi driver med. Så nettopp derfor er vi jo glad for at vi i hvert fall nå ser ut til å ha et godt bidrag på plass den dagen vi åpner igjen da, sier den daglige lederen.

Overveldende respons

Etter at innsamlingen ble startet i går tidlig, har foretaket allerede fått inn rundt 200.000 kroner fra ulike givere rundt omkring.

– Vi har fått en overveldende respons. Så vi håper å i alle fall kunne bidra til at folk kommer seg på fote igjen og kanskje får håndtert noen utgifter de har pådratt seg i denne perioden, sier Paxal.

Til vanlig legges ikke Erlik Oslo-magasinets saker ut på nett før en god stund etter at bladet har vært solgt på gaten. Nå gjør de derimot et unntak.

– Enda en grunn til at vi nå har satt igang denne serien, er jo for at vi har et mandat også som går på å være et talerør for selgerne. Nå tenkte vi at når bladet forsvinner så mister jo de den stemmen. Dermed har vi intensivert nettsatsingen for å lage en serie som dekker nettopp den situasjonen som de står oppi nå, forteller Paxal.

– Jeg håper jo at folk leser det vi skriver, og at folk som vanligvis kjøper Erlik Oslo kan følge selgerne våre gjennom denne serien, og så går det jo an å late som man kjøper et magasin ved å bidra til kampanjen, avslutter han.