Ett brettspill får terningkast 6

Familien: Dette er et morsomt spill, men man kan bli litt frustrert. Vanskelig for de yngste i familien, så passer best fra tenåringer og oppover. Lett å skjønne reglene.

Brettspillguiden.no: Oppgavene har god variasjon og historien henger sammen. Du får med ulike komponenter som brukes for å løse oppgavene. Folk har forskjellige evner og hjerner, så det er et gøy samarbeidsspill fordi det er ulike oppgaver til de ulike hjernene. Spillet passer for alle.

Tokyo Highway

Terningkast: 5

Pris: 349,-

Tokyo Highway er endte opp som familiensfavoritt

Her skal man bygge motorveisystemet i Tokyo. Man må bygge veier med klosser og pinner, på kryss og tvers, for å være den som først kvitter seg med 10 biler på veiene man har bygget.

Familien: Gøy spill for hele familien. Her må man konsentrere seg for ikke å rive ned det man har bygd. Enkelt å lære og passer for de fleste.

Brettspillguiden.no: Fingerferdighetsspill der man må ta taktiske vurderinger i tillegg til de åpenbare ferdighetskravene. Hvor man bygger veier kan både åpne og lukke for de andre spillerne sine muligheter. Det morsomme og interessante er at brettet skapes underveis og blir veldig forskjellig for hver gang man spiller. Og det er stadig nye utfordringer.

Magic Maze

Terningkast : 6

Pris: 194,-

Magic Maze ble et av favorittspillene til familien

Her skal mystiske eventyrhelter ut å robbe et kjøpesenter for å få tak i magiske gjenstander. Flyttingen av brikker skjer i fellesskap fordi hver spiller har bare lov til å flytte i 1-2 retninger hver (oppover, til venstre, til høyre etc). Alle spillerne kan flytte alle brikkene, men man har ikke lov til snakke sammen. Så man må følge godt med for å prøve å skjønne hvor de andre spillerne vil du skal flytte brikkene. Flyttingen skjer under tidspress.

Familien: Morsomt samarbeidsspill. Litt stressende da det ikke er lov å snakke sammen. Spilles på ca en halv time og er gøy for hele familien.

Brettspillguiden.no: Et hektisk samarbeidsspill, som oppleves som friskt og nyskapende. Kan virke kaotisk i starten, men går etter hvert elegant når man får inn vanen og klarer å følge med på de andres flyt og hvor de vil flytte brikkene.