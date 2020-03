På direktesendt TV er det ofte hektisk, og da kan litt av hvert skje.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at mulla Krekar er utlevert til Italia. Dette var tema da nyhetsanker Siren Henschien skulle sette over til reporter Kadafi Zaman.

I et øyeblikks forvirring kom Henschien i skade for å si dette:

– Justisministeren bekrefter at Kadafi Zaman nå er i Italia. Han ble hentet i fengsel og er utlevert, sa Henschien på lufta.

Flere ting på en gang

Henschien forklarer at hun akkurat var i ferd med å sende en melding til Kadafi og at det var derfor hun sa hans navn i stedet for mulla Krekar.

– Vi sitter og leser på nyhetsbyråer samtidig som vi er på lufta. Jeg skulle sende en melding til Kadafi på Messenger, og det hodet er fullt av, løper munnen over med, sier Henschien.

Hun legger til at hun overhodet ikke har noe ønske om å sende Zaman ut av landet.

– Kadafi er verdens beste kollega, og jeg ville ikke sendt ham noe annet sted enn på lufta for TV 2, sier hun.

Tar det ikke tungt

Kadafi Zaman tar hendelsen med et smil.

– Sånt skjer når du er direkte på tv. Det er morsomt, og jeg ler litt av det i ettertid. Samtidig har jeg dekket mulla Krekar som journalist i 18 år og vet at det er en svært alvorlig sak. Norske myndigheter har forsøkt å få ham utvist i en årrekke fordi domstolene mener han er en fare for rikets sikkerhet. Så midt i det komiske må vi ikke glemme alvoret i denne saken, sier Zaman.