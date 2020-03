Permitterte Kristoffer (21) får ikke dagpenger – fnyser av regjeringens krisetiltak

Egentlig skulle han ha vært i Bergen og forberedt seg til sesongstarten nå, men etter koronautbruddet har Obosliga-spiller Kristoffer Stava (21) i stedet blitt nødt til å flytte hjem til mor og far på Karmøy.

Som så mange andre av sine fotballkolleger, har Åsane-spilleren blitt permittert av klubben. Fordi han studerer idrett på Høyskolen på Vestlandet ved siden av fotballen, har han ikke krav på dagpenger fra Nav.

Å betale husleie og andre utgifter i Bergen med bare stipend og studielån, uten ekstra inntekt fra fotballen, ville blitt utfordrende. Og som flere av lagkameratene fra andre landsdeler, har han derfor valgt å flytte hjem på gutterommet.

– Alt jeg får utbetalt fra Lånekassen går med på å betale husleie og regninger. Hadde jeg skulle bodd i Bergen over tid, så hadde det ikke gått rundt, sier Stava, og fortsetter:

– Her får jeg heldigvis tak over hodet og gratis mat. Og når fotballen og skolen har pause, så passer det fint at jeg er hjemme. Det er ikke så ofte jeg har muligheten til det.

En av mange

Han er langt fra den eneste studenten blant norske toppfotballspillere. Både i Toppserien og Obosligaen er det vanlig at spillere studerer ved siden av fotballsatsingen, noe som har satt dem i en vanskelig situasjon når klubbene nå permitterer dem.

Studenter med deltidsjobb er nemlig ikke omfattet av de nye permitteringsreglene i krisepakken for næringslivet - og de har fra før ikke rett på dagpenger.

– Jeg synes det er spesielt at studenter ikke skal ha krav på dagpenger. Vi har jo en jobb, vi også. Om du er 100 prosent ansatt som regnskapsfører, har en 50 prosentstilling på Rema 1000 eller har en 35 prosentstilling som fotballspiller i Åsane, bør vel ikke ha noe å si? Vi jobber alle sammen, sier Stava.

Da han ble permittert av klubben fikk han beskjed om å søke om dagpenger på Nav, men skjønte raskt at det ikke var vits. Andre studenter hadde allerede fått avslaget på e-post.

– Den lille pengesummen jeg får for å spille fotball, er de pengene jeg lever på. Skulle jeg ha levd på stipendet, måtte jeg ha bodd i et kollektiv med veldig lav leie, sier Stava.

Og det harmonerer dårlig med livet som toppidrettsutøver.

– Studenter er flinke til å være sosiale, men mye av det skjer når vi som toppidrettsutøvere skal sove. Det ville vært problematisk å bo i et kollektiv, for søvn og kosthold er viktig, sier han, og krysser fingrene for at han ikke må si opp leiligheten i Bergen.

Fnyser av krisetiltakene

Samtidig som TV 2 var på besøk hos 21-åringen på Karmøy, lanserte Kunnskapsdepartementet sine krisetiltak for studenter. Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april.