I begynnelsen av mars ble det kjent at filmprodusent Janne Tyldum er død. Hun ble bare 49 år gammel.

Det var hennes datter, Jeanette Tyldum, som delte budskapet på sin egen Facebook-side.

«De mørke tankene tok overhånd og mamma valgte til slutt å ta sitt eget liv. Selv om man smiler og tilsynelatende har det bra, så er det ikke alltid slik virkeligheten er bak fasaden», skrev datteren på Facebook.

– Vært veldig vanskelig

Nå åpner datteren opp om tiden etter morens bortgang.

– Det har vært en berg- og dalbane av følelser og naturligvis veldig vanskelig. Vi fikk heldigvis et par uker etter det skjedde hvor resten av livet var relativt «normalt», og vi fikk mange klemmer og nærkontakt med våre nærmeste, skriver Tyldum til God kveld Norge.

Karantene etter USA-tur

Den avdøde skuespilleren bodde i Santa Monica, California i tiden før hun døde. I forbindelse med morens bortgang reiste familien derfor over til USA.

Da de kom tilbake hadde Norge kommet med de strenge restriksjonene om å sette alle som kommer utenfor Norden i hjemmekarantene.

EKSMANN: Janne Tyldum var tidligere gift med Morten Tyldum (52). Han var i 2014 nominert til Oscar med filmen «The Imitation Game». Foto: MARK RALSTON

– Hjemmekarantene etter en opplevelse som den type reise vi hadde, har vært tungt. Det er vanskelig å ikke kunne være med gode venner og familie, og at alt av sosiale sammenkomster blir avlyst. Skulle ønske man kunne få samle gode venninner og ta en pause fra alt det mørke, skriver Tyldum.

– Klemmer og fysisk trøst uteblir

Bisettelsen til Janne Tyldum vil bli holdt i Frogner kirke den 2. april. Datteren forteller om hvordan koronaviruset vil påvirke den dagen.

– All fysisk kontakt må unngås, så klemmer og fysisk trøst uteblir. Noe jeg synes er veldig trist. Det er få personer som får være med under seremonien, og vi kan ikke ha noe minnesamvær etterpå, skriver Tyldum.

MOR OG DATTER: På Oscar-utdelingen i 2015. Foto: Privat Jeanette Tyldum

Daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter, Jens Jørgen Lie, opplyser at Frogner kirke til vanlig kan ta imot 800 mennesker. Per nå har de satt en maksgrense på 50 personer.

– Det gjør at familiemedlemmer som ikke bor på Østlandet, både utenlands og innenlands, blir forhindret fra å delta, skriver Tyldum.

Streamer begravelsen

Tyldum skriver at de er opptatt av å ta del i den nasjonale dugnaden, slik at færrest mulig blir smittet.

– Dette er større enn oss og vår familie. På den andre siden er det naturligvis vondt å ikke få sørge og minnes den avdøde slik man vanligvis får gjort, skriver hun.

Tyldum opplyser til God kveld Norge at begravelsen vil bli streamet og åpen for de som ønsker å se, men at fysisk tilstedeværelse i begravelsen ikke vil være åpen for hvem som helst grunnet restriksjonene.