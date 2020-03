Verden i økonomisk krise – slik forsvant pengene

Utbruddet av koronaviruset utgjør først og fremst stor fare for liv og helse. Antallet døde med viruset har passert 25.000 på verdensbasis, og det er grunn til å tro at tallet vil stige betydelig før viruset kveles.

I et forsøk på å stanse spredningen har en rekke land stengt ned virksomheter og aktivitet. Dermed har viruset også hatt en lammende effekt på økonomien verden over.

Hovedindeksen på Oslo Børs har svingt stort de siste ukene, men i alt falt rundt 30 prosent siden begynnelsen av 2020.

Fra 12. februar til 23. mars falt Dow Jones-indeksen, som indikerer hvordan det står til i amerikansk økonomi, med 37 prosent. I samme periode hadde den japanske Nikkei-indeksen en nedgang på rundt 30 prosent.

Så når hele verden sliter økonomisk - hvor ble det egentlig av pengene?

Verdiskapning

Spørsmålet kan høres dumt ut, men det er likevel et utgangspunkt for å forstå hva som har skjedd med økonomien.

Professor Ragnar Torvik ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU og professor Gisle James Natvik ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI forklarer hva som foregår.

– Det som skjer nå, har aldri skjedd før. Ved økonomiske nedgangstider er årsaken vanligvis at folk av en eller annen grunn bruker mindre penger, slik at det blir mindre penger i omløp og inntektene faller. Nå blir økonomien i stedet bevisst stengt ned for å begrense smitte. Det er veldig annerledes, sier Torvik.

Professor Ragnar Torvik ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU. Foto: Therese Lee Støver

Professoren forklarer at penger i utgangspunktet kommer som følge av verdiskapning og produksjon. Nå er vi nødt til å kvele verdiskapningen i verden, slik at de verdiene ikke blir produsert i første omgang.

– Viruset tar altså ikke bare liv av mennesker, det tar også livet av verdiskapningen, sier Torvik.

Natvik påpeker at det ikke er penger i seg selv som er verdifulle.

– De er bare et tall. Det som er verdifullt er hva vi produserer og vår evne til å produsere. Evnen og muligheten til å produsere noe i dag har plutselig blitt mye lavere. Det har dukket opp en kostnad ved å produsere mye, nemlig at vi utsetter hverandre for helsefare ved å omgås hverandre, sier Natvik.

– Umulig å komme bort fra tap

For at vi skal ha verdiskapning over tid, sier Torvik det viktigste er at vi finner opp nye ting og produksjonsmåter. Ressursene vi har til rådighet må kaste mer av seg.

– Det er derfor økonomien skjøt fart etter den industrielle revolusjon på slutten av 1700-tallet. Nå ser alle at de inntektsmulighetene vi for noen måneder siden trodde vi hadde, ikke er der lenger. Det er verdiskapning som gjør at verden går fremover økonomisk, sier Torvik.