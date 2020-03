Folk som kjøper store og dyre biler kjører gjerne mye, fort og langt. Det henger ofte sammen. De er villige til å betale litt ekstra for komfort, sikkerhet, utstyr og ytelser.

Unntak finnes så klart. Noe har så mye penger at de er villige til å legge dem i en stor og luksuriøs bil, selv om den kanskje ikke brukes så mye. Kanskje fordi man vil ha det beste, kanskje for å vise at man har råd – eller at det lille man kjører skal være en god opplevelse, kombinert med litt status.

Men at noen kjøper en stor, dyr og luksuriøs bil og bare setter den bort, uten å bruke den i det hele tatt, det hører til sjeldenhetene.

Likevel er det det som har skjedd med denne BMW 740i fra 1997. 225 kilometer er det som totalt er klokket inn på kilometertelleren etter 27 år. Det er rett og slett for ingen verdens ting å regne.

Her er bilen ute av "bobla" si og den grønne lakken kan endelig få blinke i sollyset. Foto fra ebay.de / Adam Piotrowski

Lagret i Car-bag

Bilen ser da heller ikke til å ha lidd nevneverdig nød i årene den har blitt lagret. I motsetning til biler som lages på låver, uthus eller garasjer og som blir fulle av støv, fuktighet, fugleskitt og kondens – har denne BMW-en blitt lagret så optimalt som det går an. I en såkalt "Car-bag".

Det er en slags tett pose som beskytter bilen mot støv, insekter, UV-stråling og som i en del tilfeller også kan regulere både luftfuktighet og varme inne i posen. Alt for optimal lagring.

Nå er BMW-en pakket ut av "soveposen" sin og den er til salgs. Apropos optimal lagring – bilen ser dønn strøken ut. Overalt. Det sees ikke tegn til overflatrust, eller annen type korrosjon, hverken utvendig, under eller i motorrommet. Selv den minste mutter er like strøken som da bilen forlot fabrikken for 23 år siden.

Det ser ut som den nærmest er uberørt av menneskehender. Det er heller ikke langt unna sannheten. Foto fra ebay.de / Adam Piotrowski

Første bil med GPS-navigasjon

Den antas å være verdens fineste og eneste "helt nye" og ubrukte BMW E38, som denne generasjonen av BMW 7-serie kalles. Nå er den altså til salgs.

BMW 7-serie E38 var en helt nye toppmodell fra BMW da den ble lansert i 1994. I 1996 kom 740i-utgaven med V8-motor på 286 hestekrefter. Slik som denne bilen har.

Dette var noe av det ypperste man kunne eie på den tiden og de nærmeste konkurrentene var Mercedes S-Klasse og Audi A8.

Som alltid, ble det lansert en del innovative nyheter i en ny 7-serie. En av de store nyhetene og "snakkisen" ved denne 7-serien var at den var den første europeiske bilen som kunne leveres med GPS-navigasjon.

Multifunksjonratt var også nytt standardutstyr den gangen og i denne bilen kunne man betjene alt fra radio og kassettspiller (!) og telefon fra rattet. Ellers hadde den både sidekollisjonsputer, to-soners klimaanlegg og ESP antiskrens-system som standard.

Faksimilebilde fra ebay, som viser detaljbilde fra motorrommet. Det ser, som resten av bilen, nytt ut.

Mange budgivere

Man kan trekke litt på smilebåndet av det i dag, men det sier heller ikke så rent lite om hvor fort utviklingen har gått. Det forteller også at den grønne bilen med beige skinninteriør har stått lenge og det gjør kilometerstanden på bare 225 kilometer enda mer unik. Kombinert med bilens like unike tilstand.

Hva koster så en splætt ny BMW 740i fra 1997 i disse dager?

Det er sannelig ikke så lett å si. Bilen selges på ebay i Tyskland og budene formelig strømmer inn. Prisen er nå oppe i 57.050 Euro, men stadig nye bud tikker inn på den unike 740i-en. Det tilsvarer med dagens kurs opp mot 700.000 norske kroner. I tillegg kommer 25 prosent moms om man vil hente den hit til berget. Så noen billig bil er ikke den 23 år gamle luksus-doningen. Og akkurat hvor budene stopper vites ikke enda. Det kommer inn 10-15 bud på den hver dag.

Hvor mange 23 år gamle biler ser slik ut under? ikke veldig mange ... Foto fra ebay.de / Adam Piotrowski

Og hva gjør man så med en slik bil? Hører den hjemme i en samling eller på et museum? Eller tar man den nennsomt i bruk? Til ulike treff, utstillinger og slike ting? Det er sannelig heller ikke lett å si.

Men en ting er i alle fall sikkert. En nyere, 23 år gammel bil, skal du slite lenge med å finne.

Vi håper uansett at bilen får en god eier som vil fortsette å ta godt vare på bilen – som helt bokstavelig talt har levd bil-livet sitt i en boble.

