Hadde betalt – fikk bot på 1150 kroner

Gebyr kan ettergis

Sofie Bruun, kommunikasjonssjef Vest hos Ruter, forteller at Ruter kan ettergi gebyr dersom man kan vise til en gyldig billett i kontrolløyeblikket Foto: TV 2 hjelper deg

I Oslo er det Ruter som har ansvar for kollektivtrafikken. Også de gir gebyr på stedet dersom reisende ikke kan vise gyldig billett i kontrolløyeblikket, men man kan klage på gebyret.

– Når vi går gjennom disse klagene har vi muligheten til å gå inn i billetthistorikken din og se om det er forhold som tilsier at du skal få ettergitt gebyret, forteller Sofie Bruun kommunikasjonssjef Vest hos Ruter.

Bruun sier at et eksempel på dette er om det var en gyldig billett på mobilen din på kontrolltidspunktet. Og om det er en periodebillett, så ettergir de ofte gebyrene.

– Vi utøver skjønn og vi prøver alltid å gjøre det i favør av kunden, sier Bruun.

Veldig svart hvitt

Karen klagde på gebyret til AtB, men fikk avslag. Hun har nå klagd gebyret inn til Transportklagenemnda.

– Det er veldig svart/hvitt. Jeg blir likestilt med en som sniker på bussen og i mitt hode så sneik jeg ikke fordi jeg hadde en billett. Jeg kunne bare ikke vise den der og da, men jeg kunne vise den dagen etter.

Karen mener det burde være mulig av AtB å utøve litt skjønn.

– Alle kan ha tekniske problem på mobilen. Det skjer jo, sier Karen.

AtB svarer:

– Vi forholder oss generelt til transportvedtektene der det står at det er kunden sitt ansvar å ha gyldig billett i reiseøyeblikket. Det er også slik at periodebilletten er upersonlig og da blir det vanskelig for oss å kunne følge opp etterpå og vite om det er den kunden sin billett som vises. Så vi er opptatt av reiseøyeblikket der kunden møter billettkontrolløren, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB Grethe Opsal.

En annen måte

Opsal sier videre at hun har forstålese for at det kan virke urimelig å få gebyr dersom du vet at du har gyldig billett på tidspunktet. Men AtB velger å praktisere på en annen måte enn Ruter.

– Vi skiller ikke på hvorfor kunden ikke kunne vise frem billett akkurat når man blir tatt i kontroll. For oss er det viktig at kunden har billett når de reiser og at de kan vise den frem. Det står tydelig i våre transportvedtekter, sier Opsal.