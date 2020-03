Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april, meddeler Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Det utgjør for de fleste 27 550 kroner.

I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser.

– Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, formidler forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

I likhet med mange andre har også en del studenter blitt permittert fra jobben de har ved siden av studiene på grunn av koronaviruset.

De har dermed mistet en viktig sideinntekt, noe som har skapt usikkerhet og økonomiske utfordringer for en del studenter.

– I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Det forstår jeg har skapt usikkerhet for mange. Derfor er jeg glad vi nå har kommet frem til en god løsning for å avhjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier Asheim